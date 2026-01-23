Καίτη Γκρέυ: «Έχω βεβαίωση από γραφολόγο ότι η διαθήκη είναι πλαστή» λέει η δικηγόρος του γιου της

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μεγάλης ερμηνεύτριας Καίτης Γκρέυ, η δικαστική διαμάχη για την περιουσία της κορυφώνεται. Ο γιος της, Φίλιππος Ηλιάδης, έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας τη γνησιότητα της διαθήκης, η οποία ορίζει ως μοναδικό κληρονόμο τον εγγονό της τραγουδίστριας, Κωνσταντίνο Ηλιάδη.

Η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη, Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», προέβη σε σοβαρές αποκαλύψεις. Όπως υποστήριξε, έχει στα χέρια της επίσημη γραφολόγική εξέταση που καταδεικνύει την πλαστότητα της διαθήκης.

Τι υποστηρίζει η δικηγόρος του Φίλιππου Ηλιάδη

«Σε ό,τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος δεν θα απαντήσω διότι τα θεωρώ αβάσιμα, δεν έχουν κανένα πεδίο βασιμότητας για να δώσω απάντηση. Οι απαντήσεις μου θα δοθούν στις δικαστικές αρχές. Αμφισβητώ το πρόσωπο το οποίο μετέφερε στον κύριο Παπαδόπουλο και μετά την έκβαση της αποφάσεως θα λογοδοτήσουν όλοι στην δικαιοσύνη εφόσον αποδεχθεί πλαστή η διαθήκη. Εμένα αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μου και τα έγγραφά μου όλα μου δείχνουν ότι η διαθήκη δεν είναι γνήσια και δεν εκπροσωπούσε την βούληση της μητέρας.

Από εκεί και πέρα, τα αρμόδια δικαστήρια θα κρίνουν και αποφανθούν για το ποιος είναι ο νόμιμος κληρονόμος. Είναι πάρα πολλά στοιχεία. Έχω έγγραφα που αποδεικνύουν την βασιμότητα της αγωγής μου τα οποία θα δοθούν στο αρμόδιο δικαστήριο και όχι στον κύριο Παπαδόπουλο για να γίνεται τηλεδίκη αυτή τη στιγμή.

Δεν λέω ότι η διαθήκη είναι πλαστή, λέω ότι η διαθήκη σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω, είναι πλαστή. Τα στοιχεία που έχω είναι πάρα πολλά, εκτός από τη γραφολογική εξέταση η οποία έδειξε πλαστότητα της διαθήκης. Έχει βγει η γραφειολογική εξέταση. Δεν θα τολμούσα να κάνω αγωγή αν δεν είχα την βεβαίωση του γραφολόγου ότι πρόκειται περί πλαστής διαθήκης.

Για να μην μπερδεύουμε, θέλω να σας αποσαφηνίσω κάτι, άλλο η προσβολή της διαθήκης λόγω πλαστότητας, και άλλο η προσβολή της διαθήκης λόγω υπάρξεως της νομίμου μοίρας. Σας λέω κάθετα ότι ο Φίλιππος ο Ηλιάδης, ο πελάτης μου, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη νόμιμή του μοίρα. Και μόνο εξ αυτού του στοιχείου, η διαθήκη θα ακυρωθεί για να λάβει την νόμιμη δική του μοίρα», υποστηρίζει η Χρυσάνθη Γιαμαρέλλου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: