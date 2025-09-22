Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: «Η Ελένη Μενεγάκη ξεκουράζεται και την καμαρώνω»

Στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» μίλησε το πρωί της Δευτέρας (22.09) η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις σχέσεις που διατηρεί σήμερα με την Ελένη Μενεγάκη, αλλά και για τη συνεργασία της με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Το κορίτσι μου το αγαπημένο. Την καμαρώνω, ξεκουράζεται και της αξίζει», ανέφερε αρχικά για την απουσία της Ελένης από την τηλεόραση. «Η Ελένη είναι το πρόσωπο της τηλεόρασης, ναι λείπει θα ήθελα να την ξαναδώ. Αλλά θέλω να τη δω να ξεκουράζεται για 2 – 3 χρόνια και μετά να επανέλθει», συμπλήρωσε η αγαπημένη chef.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα για τη συνεργασία της με τη Σίσσυ Χρηστίδου σημείωσε ότι: «Είχαμε μιλήσει και πέρσι με τη Σίσσυ Χρηστίδου, όμως επειδή είναι όλη μου η εβδομάδα γεμάτη, είπαμε άντε επειδή είναι δύο ημέρες την εβδομάδα να το κάνουμε».