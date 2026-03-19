Wall Street: Έκλεισε με πτώση το χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (Wall Street), στη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή που έχει εκτοξεύσει τις τιμές ενέργειας και έχει πυροδοτήσει ανησυχία για άνοδο του πληθωρισμού.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 203,72 μονάδων (–0,44%), στις 46.021,43 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 61,73 μονάδων (–0,28%), στις 22.090,69 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 18,21 μονάδων (–0,27%), στις 6.606,49 μονάδες.