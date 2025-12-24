Δημόσιοι υπάλληλοι: Καταβλήθηκαν οι μισθοί, οι αυξήσεις που είδαν στις καθαρές αποδοχές τους – Παραδείγματα

Αυξημένες καθαρές αποδοχές είδε χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους η πλειονότητα των δημοσίων υπαλλήλων που λαμβάνουν κατά το β’ δεκαπενθήμερο προκαταβολή μισθοδοσίας για τον επόμενο μήνα.

Και τούτο, δεδομένου ότι πιστώθηκε χθες το απόγευμα 23 Δεκεμβρίου (αντί της 27ης Δεκεμβρίου) η τακτική μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπό την αίρεση φυσικά ότι για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων μισθοδοσίας από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των φορέων τους.

Οι αυξήσεις αυτές οφείλονται στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, που θεσπίστηκαν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως είχε ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.

Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου, είναι χαρακτηριστικά ορισμένα παραδείγματα:

-Δημόσιος υπάλληλος 25 ετών χωρίς τέκνα και ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ (1.143 ευρώ τον μήνα καθαρά), έχει ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ ή 107 ευρώ καθαρά τον μήνα.

-Δημόσιος υπάλληλος 30 ετών χωρίς τέκνα και ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ (1.143 ευρώ τον μήνα καθαρά), λαμβάνει ετήσιο όφελος 650 ευρώ ή 54 ευρώ καθαρά τον μήνα.

-Δημόσιος υπάλληλος 35 ετών με ένα τέκνο και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ (1.470 ευρώ τον μήνα καθαρά), έχει ετήσιο όφελος 400 ευρώ ή 33 ευρώ καθαρά τον μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο τέκνα και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ (1.488 ευρώ τον μήνα καθαρά), λαμβάνει ετήσιο όφελος 600 ευρώ ή 50 ευρώ καθαρά τον μήνα.

-Δημόσιος υπάλληλος 45 ετών με δύο τέκνα και ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ (1.780 ευρώ τον μήνα καθαρά), λαμβάνει ετήσιο όφελος 900 ευρώ ή 75 ευρώ καθαρά τον μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Δημόσιος υπάλληλος 45 ετών με τρία τέκνα και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ (1.507 ευρώ τον μήνα καθαρά), λαμβάνει ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ ή 108 ευρώ καθαρά τον μήνα.

-Δημόσιος υπάλληλος 45 ετών με τρία τέκνα και ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ (1.798 ευρώ τον μήνα καθαρά), λαμβάνει ετήσιο όφελος 1.700 ευρώ ή 142 ευρώ καθαρά τον μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Δημόσιος υπάλληλος 48 ετών με τέσσερα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ (1.527 ευρώ τον μήνα καθαρά), έχει ετήσιο όφελος 1.680 ευρώ ή 140 ευρώ καθαρά τον μήνα.

-Δημόσιος υπάλληλος 48 ετών με τέσσερα τέκνα και ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ (1.818 ευρώ τον μήνα καθαρά), έχει ετήσιο όφελος 3.180 ευρώ ή 265 ευρώ καθαρά τον μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Δημόσιος υπάλληλος 50 ετών με δύο τέκνα και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ (2.072 ευρώ τον μήνα καθαρά), έχει ετήσιο όφελος 1.200 ευρώ ή 100 ευρώ καθαρά τον μήνα.