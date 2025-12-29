Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Τραγωδία στην Καλαμπάκα – Δύο αδέλφια νεκρά από αναθυμιάσεις

Πρόκειται για γυναίκα 65 ετών και άνδρα 73 ετών

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε σοκ έχει περιέλθει η τοπική κοινωνία της Κρύας Βρύσης στην Καλαμπάκα μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκαν δύο αδέλφια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, τα δύο αδέλφια έχασαν την ζωή τους από τις αναθυμιάσεις μίας ξυλόσομπας που είχαν στο σπίτι τους. Πρόκειται για μία γυναίκα 65 ετών και έναν άνδρα 73 ετών

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι εισήλθαν στην οικία και εντόπισαν τα δύο αδέρφια χωρίς τις αισθήσεις τους.

