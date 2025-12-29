Τραγωδία στην Καλαμπάκα – Δύο αδέλφια νεκρά από αναθυμιάσεις

Σε σοκ έχει περιέλθει η τοπική κοινωνία της Κρύας Βρύσης στην Καλαμπάκα μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκαν δύο αδέλφια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, τα δύο αδέλφια έχασαν την ζωή τους από τις αναθυμιάσεις μίας ξυλόσομπας που είχαν στο σπίτι τους. Πρόκειται για μία γυναίκα 65 ετών και έναν άνδρα 73 ετών

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι εισήλθαν στην οικία και εντόπισαν τα δύο αδέρφια χωρίς τις αισθήσεις τους.