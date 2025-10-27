Θεσσαλονίκη: Φοιτήτρια Ιατρικής αποτρέπει πιθανή επίθεση σε γυναίκα – «Την ακολουθείτε;» (Βίντεο)

Παραλίγο να έχει άσχημες διαστάσεις ένα περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (23/10) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

Μία φοιτήτρια Ιατρικής, η Λαμπρινή Μελά, παρατήρησε ότι τρεις άνδρες για αρκετή ώρα ακολουθούσαν μια νεαρή γυναίκα, κάτι που την κινητοποίησε άμαεσα.

Η Λαμπρινή πλησίασε τους άνδρες κρατώντας το κινητό της σε λειτουργία καταγραφής και τους ρώτησε:

«Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Την ακολουθείτε;»

Αποτρεπτικά φαίνεται να λειτούργησε αυτή η αντίδραση, καθώς οι άνδρες αρνήθηκαν και απομακρύνθηκαν προς άλλη κατεύθυνση.

Η φοιτήτρια μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» του AΝΤ1 και περιέγραψε το περιστατικό:

«Το περιστατικό έγινε στη Σίνδο το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου γύρω στις 23:30.

Ήμουν με τη φίλη μου και είδα ότι βρισκόντουσαν για αρκετά λεπτά πίσω από την κοπέλα και παρατήρησα ότι κάτι δεν πάει καλά γιατί η κοπέλα κοιτούσε χαμηλά και κρατούσε την τσάντα της με έντονο τρόπο. Φαινόταν φουλ αγχωμένη.

Αυτοί είδαν ότι εμείς τους παρατηρήσαμε και απλά έκαναν ότι ανοίγουν ένα αυτοκίνητο χωρίς κλειδί στο χέρι».

«Είχα στο μυαλό μου να βοηθήσω την κοπέλα»

Σε ερώτηση για το αν φοβήθηκε, η ίδια απάντησε: «Εκείνη τη στιγμή δεν σκεφτόμουν τίποτα. Το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν να βοηθήσω την κοπέλα.

Άνετα θα μπορούσα να ήμουν εγώ στη θέση της ή μια φίλη μου. Οπότε εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι ήταν σε κίνδυνο, ήταν το μόνο που μπορούσα να κάνω».

Μετά την απομάκρυνση των ανδρών, η Λαμπρινή κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό, δείχνοντας και το βίντεο που είχε καταγράψει. Όπως ανέφερε, της προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι ο αστυνομικός δεν κράτησε το υλικό, παρότι φαινόταν καθαρά τα πρόσωπα των ανδρών.