Σεισμός 4,1 βαθμών στην Ηλεία – Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές της Πελοποννήσου

Σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χαρακτηρίζεται «ασθενής», καταγράφτηκε στις 03:49 της Παρασκευής 20/3 στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γιαννιτσοχωρίου Ηλείας.

Την ίδια ώρα, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 15,1 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε περιοχές της Ηλείας, της Μεσσηνίας και της Λακωνίας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς.