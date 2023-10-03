Σε ύφεση η φωτιά στη Μεσαρά Κρήτης – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή

Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες, για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ μεταξύ Αμπελούζου και Αγίων Δέκα στην Μεσαρά Κρήτης.

Στο σημείο επιχειρούν 95 πυροσβέστες που έχουν φτάσει με 22 οχήματα, συμμετέχουν πεζοπόρα τμήματα, αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα του δήμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη μάχη με τις φλόγες, αναμένεται να ριχτεί και εναέριο μέσο που θα πραγματοποιήσει ρίψεις νερού.

Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση ωστόσο το έργο της πυροσβέστης καθιστούν δύσκολο οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

O στόχος της κυβέρνησης για νέες φοροελαφρύνσεις και παροχές – Έτσι θα βρεθούν 2 δισ. κάθε χρόνο έως το 2026

Εορτολόγιο – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 3 Οκτωβρίου;