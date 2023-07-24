Πάτρα: Κακουργηματικές κατηγορίες εναντίον των 4 συλληφθέντων για την πτώση της γέφυρας – Προθεσμία για να απολογηθούν

Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 4 συλληφθέντες για την πτώση της γέφυρας στην Πάτρα.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς η πτώση της γέφυρας κόστισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυματίστηκαν άλλοι 14.

Ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο ένας από τους δύο χειριστές που βρέθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, κρατούνται ακόμα στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών, ενώ οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι τραυματίες και νοσηλεύονται φρουρούμενοι στα νοσοκομεία της Πάτρας.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται από τους διασώστες οι έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα χαλάσματα της γέφυρας που κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα.

