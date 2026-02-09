ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη σε βάρος του «Φραπέ» για απείθεια στην Εξεταστική

Στο εδώλιο του δικαστηρίου θα βρεθεί στις 30 Μαρτίου ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Ξυλούρης, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της απείθειας, καθώς δεν προσήλθε στη Βουλή όταν κλήθηκε αρχικά να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σήμερα, Δευτέρα (09/02), ασκήθηκε η ποινική δίωξη εναντίον του “Φραπέ”, έπειτα από τη διαβίβαση σχετικού φακέλου από τη Βουλή, καθώς κατά την πρώτη του κλήση να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν προσήλθε, επιλέγοντας αντ’ αυτού να αποστείλει υπόμνημα με επίκληση του δικαιώματος της σιωπής.

Έντονη αντίδραση των βουλευτών προκάλεσε η στάση του, οι οποίοι αποφάσισαν την άμεση διαβίβαση της υπόθεσης στην Εισαγγελία, ώστε να εξετασθεί αν ο μάρτυρας δικαιούται να τηρήσει σιγή ή αν έχει διαπράξει το αδίκημα της απείθειας.

Για τις 30 Μαρτίου ορίστηκε η δίκη του, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ενώ εκκρεμεί σε βάρος του και δεύτερη δικογραφία σχετικά με τη στάση του στη Βουλή όταν εμφανίστηκε να καταθέσει για την πολύκροτη υπόθεση με τις επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.