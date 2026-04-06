ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιες νομικές διαδικασίες προβλέπονται για τους ελεγχόμενους στις δικογραφίες

Για τις διαδικασίες που προβλέπονται σε σχέση με τα ελεγχόμενα πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο συνταγματολόγος και πρώην ευρωβουλευτής Κώστας Μποτόπουλος.

Σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο κ. Μποτόπουλος διευκρίνισε πως “ακολουθείται διαφορετική μέθοδος ανάλογα με την ιδιότητα κατ’ αρχήν των εμπλεκομένων προσώπων, δηλαδή με άλλη διαδικασία θα διωχθούν ενδεχομένως και λέω ενδεχομένως γιατί χρειάζεται άδεια της Βουλής, οι υπουργοί και πρώην υπουργοί, με άλλη διαδικασία θα γίνει πάλι από τη Βουλή αλλά με διαφορετική πλειοψηφία η άρση της ασυλίας νυν βουλευτών, με άλλη διαδικασία θα διωχθούν πρώην βουλευτές που δεν είναι βουλευτές τώρα και άλλο πράγμα είναι, εντελώς κρίσιμο αλλά πολιτικό στο οποίο δεν εμπλέκεται η Βουλή, τα ζητήματα ενδεχόμενων ενδεχομένως διαγραφών, ανασχηματισμού της κυβέρνησης, εμπιστοσύνης της Βουλής, γιατί ακούω και για δεδηλωμένη”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ευρωπαϊκό όργανο που σε κάθε χώρα έχει εντεταλμένους ειδικούς εισαγγελείς από τη χώρα τη συγκεκριμένη, σημείωσε. Άρα η διαδικασία ξεκινάει από το Λουξεμβούργο, γιατί εκεί βρίσκεται η έδρα του ευρωπαίου εισαγγελέως, ήταν η περίφημη, γνωστή σε εμάς κ. Κοβέσι, η οποία εν τω μεταξύ έχει αντικατασταθεί αλλά η πρόταση αυτή έρχεται από την ίδια την κυρία Κοβέσι, η οποία είχε ασχοληθεί με την συγκεκριμένη υπόθεση μέσω των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων που ενεργούν για λογαριασμό του ευρωπαϊκού οργάνου. Αυτή ολοκλήρωσε μία έρευνα και τις στέλνει στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, οι οποίες τη στέλνουν, όπως έχουν υποχρέωση από το Σύνταγμα στη Βουλή.

“Αυτοί που δεν είναι βουλευτές, εκεί ανάλογα με το τι τους καταλογίζεται, ας πούμε είναι ύποπτοι, είναι μάρτυρες, αυτά τα κρίνει η τακτική δικαιοσύνη κατευθείαν. (…) Για τους σημερινούς μη βουλευτές, για αυτούς δεν έχει λόγο η Βουλή. Τους ονοματίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και κινείται η διαδικασία από τις ελληνικές δικαστικές αρχές” σημείωσε ο κ. Μποτόπουλος.

Οι ελληνικές δικαστικές αρχές λοιπόν θα αποφασίσουν αν πρέπει να διωχθούν οι ελεγχόμενοι και με τι ιδιότητα, γιατί έχει σημασία, συνέχισε, με ιδιότητα υπόπτου τέλεσης αδικήματος, με την ιδιότητα του μάρτυρα, αφού ονοματίζονται μέσα στην Εισαγγελία.

“Πάμε στους υπουργούς, υφυπουργούς. Είναι το περίφημο άρθρο 86, αυτό το οποίο ετοιμαζόμαστε πάλι έχει πει η κυβέρνηση ότι θα ζητήσει να αναθεωρηθεί για τρίτη φορά, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, το οποίο ορίζει μία πολύ συγκεκριμένη διαδικασία για τη δίωξη των νυν ή πρώην υπουργών οι οποίοι διώκονται για πράξεις και αυτό είναι κρίσιμο, τις οποίες διέπραξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, λέει το Σύνταγμα.

Είναι μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία. Μία πρόταση που θα υποβληθεί από 30 τουλάχιστον βουλευτές με πλειοψηφία του όλου αριθμού, δηλαδή με 151 θα γίνει δεκτή αυτή η πρόταση και θα συγκροτηθεί η ειδική επιτροπή που θα διενεργήσει την προανακριτική εξέταση, το πόρισμα της οποίας με δεύτερη ψηφοφορία θα εισαχθεί στην Ολομέλεια πάλι με 151 για να κριθεί ή όχι αν θα ασκηθεί δίωξη. Αυτό ισχύει για τους νυν ή πρώην υπουργούς που εκτέλεσαν πράξεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. (…) Και τότε μπαίνουμε στη δεύτερη φάση που είναι το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο.

Για τους βουλευτές πάμε σε άλλη διαδικασία. Εκεί είναι η διαδικασία της άρσης της ασυλίας. Το άρθρο 62. Γιατί μας λέει το Σύνταγμα πάλι ότι κατά τη βουλευτική περίοδο για αδικήματα που συνδέονται πάλι με τα καθήκοντά τους, άρα και αυτό το κρίνει η Βουλή, χρειάζεται άδεια να διωχθούν με κανονική πλειοψηφία, όχι με 151, με απλή πλειοψηφία. Άρα εκεί δεν έχουμε όλα αυτά τα στάδια που σας είπα πριν, προτάσεις και λοιπά. Θα πει η Βουλή ότι τον τάδε, ο οποίος αναφέρεται στο πόρισμα και ζητείται η άρση της ασυλίας του, δίνω την άδεια να διωχθεί και αν δοθεί αυτή η άδεια μετά πάει στην τακτική δικαιοσύνη κατευθείαν” περιέγραψε ο κ. Μποτόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Επαναλαμβάνω, για μη υπουργούς καμία άδεια από την Βουλή, για βουλευτές άδεια δίωξης, άρση της ασυλίας, για πρώην υπουργούς ή υφυπουργούς διπλή ψηφοφορία, πρώτον για το αν θα διωχθούν και δεύτερον εάν θα γίνει δεκτή η πρόταση της προανακριτικής για να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Το κρίσιμο, το κουμπί για τους υπουργούς είναι αυτές οι λέξεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία όμως με βάση την αναθεώρηση που έγινε το 2019, περίπου το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές, όταν το Σύνταγμα κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην άδεια, η οποία δίνεται υποχρεωτικά εφόσον δεν συνδέεται με την πολιτική δραστηριότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δηλαδή, αν κάποιος κάνει μια οδική παράβαση κάνει ένα ατύχημα αυτοκινητιστικό, καμιά σχέση με τα βουλευτικά του καθήκοντα, τότε με την αλλαγή που έγινε το ’19 μας λέει το Σύνταγμα, αυτοί διώκονται υποχρεωτικά. Όταν όμως, όπως είναι η περίπτωσή μας, έχει σχέση με την πολιτική, με την άσκηση των πολιτικών του καθηκόντων, τότε το ζυγίζει η Βουλή αν θα δώσει ή όχι” συμπλήρωσε ο συνταγματολόγος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάλογα με το πλημμέλημα και το κακούργημα είναι διαφορετικής βαρύτητας οι κατηγορίες και οδηγούν σε διαφορετική ποινική αντιμετώπιση από την τακτική δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Αυτό ισχύει για αυτούς οι οποίοι δεν διώκονται κατόπιν άδειας της Βουλής με βάση το Ειδικό Δικαστήριο. Ισχύει λοιπόν για τους μη υπουργούς. Σε αυτή την περίπτωση, ανάλογα με το τι θα βρεθεί ότι αυτοί κατηγορούνται, είναι διαφορετικής βαρύτητας το αδίκημα αυτό. Ανάλογα με το τι προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας. Και αυτό, έχει σημασία για να ξέρει εξαρχής κάποιος για τι κατηγορείται. Είναι η βασική αρχή του κράτους δικαίου, ότι ο κάθε κατηγορούμενος γνωρίζει τι του αποδίδεται, ώστε να μπορεί να το αντιμετωπίσει” κατέληξε.