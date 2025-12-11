Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάγια υποχρέωσή μας η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών

Η ανακοίνωση του Οργανισμού

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάγια υποχρέωσή μας η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών
DEBATER NEWSROOM

«Η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει ο Οργανισμός Πληρωμών σε ανακοίνωση του.

Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι:

  • Ο πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του.
  • Ο Οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια, πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και μοναδικό γνώμονα τη δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.

Καταλήγοντας, ο Οργανισμός Πληρωμών αναφέρει: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και προσήλωση στην αποστολή του, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου».

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ