ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάγια υποχρέωσή μας η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών
Η ανακοίνωση του Οργανισμού
«Η ενημέρωση των κομμάτων και των θεσμών αποτελεί πάγια υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρει ο Οργανισμός Πληρωμών σε ανακοίνωση του.
Παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι:
- Ο πρόεδρος και τα στελέχη του είναι διαθέσιμοι σε όλα τα κόμματα, χωρίς εξαίρεση, για τεχνική και αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με κάθε πτυχή της λειτουργίας του.
- Ο Οργανισμός λειτουργεί με διαφάνεια, πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο και μοναδικό γνώμονα τη δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς.
Καταλήγοντας, ο Οργανισμός Πληρωμών αναφέρει: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να εργάζεται με διαφάνεια και προσήλωση στην αποστολή του, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου».
