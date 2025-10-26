ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλες δύο προφυλακίσεις για εγκληματική οργάνωση – Στους 8 οι προσωρινά κρατούμενοι, συνεχίζονται οι καταθέσεις

Άλλοι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τη νέα απόφαση προφυλάκισης Ανακριτή και Εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι που θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι τώρα φθάνουν τους οκτώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και νωρίτερα σήμερα, που δύο αδέλφια κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οι προφυλακιστέοι είναι αδέρφια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους, οι δύο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Οι δυο τους αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη σε εγκληματική ομάδα. «Μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη».

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων στην υπόθεση συνεχίζονται.

Προφυλακίστηκαν χθες άλλοι 4 κατηγορούμενοι

Με συνολικά τέσσερις κατηγορούμενους προφυλακιστέους από τους 12 που απολογήθηκαν από το πρωί του Σαββάτου (25.10) για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, χθες, η απολογητική διαδικασία για την δεύτερη ομάδα υπολόγων που οδηγήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

Με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που σύμφωνα με την δικογραφία φέρονται να ήταν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο τελευταίες για την διαδικασία του Σαββάτου αποφάσεις των δικαστικών αρχών για προσωρινή κράτηση αφορούν ένα ζευγάρι που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια καθώς και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, προφυλακιστέοι κρίθηκαν συγγενικό πρόσωπο του κατά την δικογραφία αρχηγού της εγκληματικής ομάδας, καθώς και γυναίκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ρόλος του λογιστή

Επιτελικό και κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, αποδίδει στον λογιστή που συνελήφθη με τους άλλους 36 για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία προχώρησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του.

Μετά την αξιολόγηση των ευρημάτων που εντόπισαν οι διωκτικές αρχές στο σπίτι του 54χρονου λογιστή, ο οποίος αρχικά θεωρήθηκε ως συνεργαζόμενος με υποβοηθητικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναβάθμισε την κατηγορία σε βάρος του. Πλέον ο λογιστής αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αλλαγή της κατηγορίας για τον 54χρονο, ήρθε καθώς στο σπίτι του εντοπίστηκαν προϊόντα γνωστών οίκων ειδών πολυτελείας, όπως ρολόγια, τσάντες κλπ, ευρήματα που κατά τους εισαγγελείς καταδεικνύουν ενεργή και κομβικής σημασίας εμπλοκή του κατηγορούμενου στην λειτουργία της οργάνωσης.