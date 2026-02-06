Καιρός: Αλληλουχία βροχών το επόμενο 10ημερο – Έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, κίνδυνος για πλημμύρες

Με υψηλές θερμοκρασίας αλλά και βροχές υψηλής έντασης αναμένονται στην χώρα τις επόμενες 10 ημέρες συνεχίζοντας το μοτίβο των απότομων αλλαγών του καιρού.

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, ο καιρός θα δώσει αρκετές βροχές τις επόμενες ημέρες προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε Δυτική Ελλάδα και Ανατολικό Αιγαίο όπου το έδαφος είναι επιβαρυμένο από τις καταιγίδες του προηγούμενου μήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ιδιαίτερα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, η παρακολούθηση της κατάστασης του εδάφους και των υδατορεμάτων κρίνεται σημαντική», τονίζει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος επισημαίνοντας ότι «μέτριες ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων».

Όπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια ασθενών βροχοπτώσεων θα είναι ένα μοτίβο που παραπέμπει συμβολικά στον «καιρό της Μαρμότας».

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά:

«Ο καιρός των επόμενων ημερών θα κινηθεί σε γενικά ήπια θερμοκρασιακά επίπεδα, με τον υδράργυρο να διατηρείται λίγο πάνω από τις κανονικές για την εποχή τιμές. Παράλληλα, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αρκετά υγρή, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και στο ανατολικό Αιγαίο.

Τοπικές βροχές δεν θα απουσιάσουν την ερχόμενη εβδομάδα και από την Αττική, ωστόσο αυτές θα είναι κατά κανόνα ασθενείς και παροδικές, χωρίς να προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα. Στα δυτικά και σε νησιωτικές περιοχές του ανατολικού Αιγαίου τα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανίζονται συχνότερα.

Ιδιαίτερα ευχάριστες θα είναι οι θερμοκρασίες το προσεχές Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο πρώιμη άνοιξη παρά χειμώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνολική εικόνα του καιρού χαρακτηρίζεται από μικρές μεταβολές και επαναλαμβανόμενα επεισόδια ασθενών βροχοπτώσεων, ένα μοτίβο που παραπέμπει συμβολικά στον «καιρό της Μαρμότας», όπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες φαίνεται να επαναλαμβάνονται σχεδόν καθημερινά.

Παρά τον γενικά ήπιο χαρακτήρα, απαιτείται προσοχή σε περιοχές όπου τα εδάφη παραμένουν ήδη κορεσμένα από προηγούμενες βροχές. Ιδιαίτερα στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο, η παρακολούθηση της κατάστασης του εδάφους και των υδατορεμάτων κρίνεται σημαντική, καθώς ακόμη και μέτριες ή παρατεταμένες βροχοπτώσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η πρόγνωση για το Σάββατο 07-02-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.