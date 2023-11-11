Φωτιά ΤΩΡΑ στους Μαλάδες στο Ηράκλειο Κρήτης

Φωτιά τώρα είναι σε εξέλιξη στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στο χωριό Μαλάδες, με τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την κατάσβεσή της.

Στις φλόγες έχουν τυλιχτεί καλαμιές, ενώ στο σημείο επιχειρούν 15 υπάλληλοι που έχουν σπεύσει με 7 οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τις συνθήκες κατάσβεσης καθιστούν δυσχερείς οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

“Έφοδος” του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σούπερ μάρκετ – Έλεγξε την εφαρμογή του μέτρου “Μόνιμη Μείωση Τιμής”

Νέο έκτακτο δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την ΕΜΥ