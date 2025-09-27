Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 εναέρια

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Θυμίζουμε ότι η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09) σε δασική έκταση στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων,12 οχήματα, εθελοντές πυροσβέστες, ενώ, από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής: