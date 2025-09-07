Εύοσμος: Επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μαγαζί – Άρπαξαν με χρήση βίας ένα άτομο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα του Σαββάτου 6/9 έξω από μαγαζί στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ άγνωστοι που επέβαιναν σε διαφορετικά οχήματα πυροβόλησαν την πόρτα ενός μαγαζιού στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια άρπαξαν με τη βία έναν 20χρονο και εξαφανίστηκαν.

Ο νεαρός στη συνέχεια εντοπίστηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ φαίνεται να είναι γνωστός στις Αρχές.