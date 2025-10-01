ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 25χρονος μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας στο «Ελ. Βενιζέλος»

Στη σύλληψη ενός 25χρονου μέλους διεθνικής εγκληματικής ομάδας προχώρησε η ΕΛΑΣ στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» καθώς προσπάθησε να περάσει ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).

Συγκεκριμένα, αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες της 22/09/2025, 25χρονος ημεδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, ενώ ταυτοποιήθηκε 23χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι επιχείρησαν να εισάγουν μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας, μέσω αεροπορικών οδών, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριών, λοιπών αστυνομικών ενεργειών και δημιουργία «προφίλ» (profiling), ταυτοποιήθηκαν ο 25χρονος και ο 23χρονος και διακριβώθηκε η εγκληματική τους δράση.

Στην πρώτη περίπτωση, ο 25χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, κατελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, στον χώρο αφίξεων του αεροδρομίου, να έχει αποκρύψει εντός της αποσκευής του και να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση -3- συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν -18.200- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK).

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ.

Στη δεύτερη περίπτωση, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αποσκευή του 23χρονου, η οποία αφίχθη στο αεροδρόμιο ως ασυνόδευτη από χώρα του εξωτερικού, διαπιστώθηκε να περιέχει -2- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους -18- κιλών και -100- γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του δεύτερου δράστη θα υποβληθεί αρμοδίως.