Δημήτρης Μελάς: «Όλες μου οι ενέργειες ήταν νόμιμες, είμαι αθώος» – Τι ανέφερε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ

Για τις κινήσεις του καθώς το όνομά του εμπλέκεται στις συνομιλίες «φωτιά» που έχουν έρθει στη δημοσιότητα μίλησε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς.

Συγκεκριμένα, με δηλώσεις του στο MEGA υποστήριξε πως όλες οι ενέργειες που έκανε ήταν νόμιμες.

«Όλες μου οι ενέργειες ήταν νόμιμες και έγιναν στο πλαίσιο των αιτημάτων θεραπείας και όχι οποιονδήποτε παράνομων παρεμβάσεων. Δεν εγκρίθηκε καμία χρηματοδότηση που να ήταν παράνομη ή να προκαλεί ζημιά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Ως προς την έκφραση ‘χεράτα’, πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται διαχρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά σε τεχνική διευθέτηση. Από ένα σημείο των αιτήσεων θεραπείας και μετά, διακόπτεται η πρόσβαση στην υπηρεσία και η μόνη παρεχόμενη πρόσβαση παρέχεται στον πρόεδρο. Όσον αφορά τη διακοπή της πρόσβασης, αφορούσε στον προγραμματισμό εργασιών του οργανισμού και όχι σε εθνικές, κανονιστικές καταλυτικές ημερομηνίες».

«Άρα σε αυτές τις αιτήσεις θεραπείας, οι οποίες έχουν εξεταστεί ως προς τη νομιμότητά τους από τις υπηρεσίες, μόνο εγώ ή ο κάθε πρόεδρος από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μου θα μπορούσα να κάνω διορθώσεις. Είμαι αθώος. Δεν έχω πράξει τίποτα παράνομο ή παράτυπο και σκοπεύω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου» συμπλήρωσε.