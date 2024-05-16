Απίστευτο τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο “καβάλησε” παρκαρισμένο ΙΧ (Pics)

Αδιανόητο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Χανιά.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του Creta24, το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο «καβάλησε» σταθμευμένο ΙΧ.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να «καβαλήσει» ένα άλλο παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Από το ατύχημα δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί,αλλά τα οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές.

