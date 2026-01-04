Αναστασοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: «Τώρα σιωπή, σεβασμός κι ευγνωμοσύνη»

H Μαρία Αναστασοπούλου με ανάρτηση της αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη, με τον οποίο και συνεργάστηκε για δυο τηλεοπτικές σεζόν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1.

«Με την συνέπεια και την επιμονή του διαμόρφωσε τα πρωινά μας και – χωρίς να το επιδιώκει – διαμόρφωσε κι ανθρώπους. Έδειξε πως η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο εικόνα και λόγια, αλλά καθημερινός μόχθος.

Κλείνει μια εποχή που είχε ξυπνητήρι πολύ νωρίς και εκείνον να λέει φωναχτά “ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ” σε όλους μας. Τώρα σιωπή, σεβασμός κι ευγνωμοσύνη», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρία Αναστασοπούλου.