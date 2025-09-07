Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη Έλληνας ράπερ για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Στη σύλληψη ενός Έλληνα ράπερ στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησε η ΕΛΑΣ το βράδυ της Δευτέρας 1/9.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος ράπερ συνελήφθη μετά από έλεγχο που του έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ την ώρα που εκείνος ήταν στο όχημα του.

Στο πλαίσιο του ελέγχου βρέθηκαν αρχικά στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3.5- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης ενώ σε περαιτέρω έλεγχο του οχήματος, βρέθηκαν εντός ειδικής κρύπτης στο ταμπλό του αυτοκινήτου, ακόμα -81- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Κατόπιν, σε επερχόμενη κατ’ οίκον έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

-4- κιλά και -46- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-76- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

-7- γραμμ. κοκαΐνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των -950- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.