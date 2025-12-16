Τραμπ: “Όπλο μαζικής καταστροφής η φαιντανύλη – Απειλεί την εθνική μας ασφάλεια”

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα περαιτέρω σκλήρυνση του «πολέμου» που έχει κηρύξει στη διακίνηση ναρκωτικών, κατατάσσοντας τη φαιντανύλη, πολύ ισχυρό συνθετικό οπιοειδές που ενοχοποιείται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση ετησίως στις ΗΠΑ, όπως και τις πρόδρομες χημικές ουσίες της, στα «όπλα μαζικής καταστροφής».

«Με το διάταγμα που θα υπογράψω σήμερα, κατατάσσουμε επίσημα τη φαιντανύλη στα όπλα μαζικής καταστροφής, αυτό που είναι», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Καμιά βόμβα δεν κάνει αυτό που κάνει (αυτό το ναρκωτικό): 200.000 ως 300.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Πάντως, σύμφωνα με τον ιστότοπο των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) τουλάχιστον, ο συνολικός αριθμός των θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ το 2024 ήταν της τάξης των 80.000, εκ των οποίων κάπου 48.000 αποδόθηκαν σε συνθετικά οπιοειδή.

Το εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του αναφέρει πως η φαιντανύλη «είναι πιο κοντά στο να είναι χημικό όπλο απ’ ό,τι ναρκωτικό», δικαιολογώντας την κατάταξη.

«Η παραγωγή και η διανομή φαιντανύλης, κυρίως μέσω οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων, απειλούν την εθνική ασφάλειά μας και τροφοδοτούν την ανομία» στην αμερικανική ήπειρο και «στα σύνορά μας», διαβάζει κανείς στο κείμενο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε εξάλλου χθες ότι η κυβέρνησή του «εξετάζει» το ενδεχόμενο χαλάρωσης των ομοσπονδιακών περιορισμών στη μαριχουάνα, κατατάσσοντας την ουσία αυτή στα λιγότερο επικίνδυνα ναρκωτικά.

«Πολύς κόσμος θα ήθελε αυτή την ανακατάταξη, διότι θα επέτρεπε να γίνουν πολλές έρευνες που δεν θα μπορούσαν να γίνουν» σε διαφορετική περίπτωση, ανέφερε.

Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τον Φεβρουάριο διάφορα καρτέλ των ναρκωτικών «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» κι ενέτεινε την πίεση στο Μεξικό, στην Κολομβία και πάνω απ’ όλα στη Βενεζουέλα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών, μολονότι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χώρα αυτή δεν είναι ανάμεσα στις κυριότερες πηγές των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ και δεν παράγεται εκεί φαιντανύλη.

Η αμερικανική κυβέρνηση συνεχίζει να αναπτύσσει στην Καραϊβική ολοένα περισσότερα αεροπορικά και ναυτικά στρατιωτικά μέσα με τεράστια ισχύ πυρός και να εξαπολύει επιδρομές εναντίον ταχύπλοων που υποπτεύεται πως μεταφέρουν ναρκωτικά εκεί και στην Ειρηνικό. Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αμφισβητείται.

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι εμφανές πως αντιγράφει στον πόλεμο κατά της διακίνησης ναρκωτικών την ορολογία και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Το Καράκας απορρίπτει τις κατηγορίες της Ουάσιγκτον για τη διακίνηση ναρκωτικών και κατηγορεί την κυβέρνηση Τραμπ πως σκοπό έχει στην πραγματικότητα να εκδιώξει τον σοσιαλιστή πρόεδρο Μαδούρο και να ιδιοποιηθεί τους πελώριους πετρελαϊκούς πόρους του κράτους της Λατινικής Αμερικής, που υφίσταται αμερικανικό εμπάργκο από το 2019.

Η DEA, η αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, θεωρεί πως μεξικανικά καρτέλ βρίσκονται «στην καρδιά» της κρίσης με τα συνθετικά οπιοειδή στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον προσάπτει εξάλλου συχνά την πώληση πρόδρομων χημικών σε εταιρείες στην Κίνα.