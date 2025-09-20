Τραμπ: Νέο βίντεο που δείχνει χτύπημα σε ναρκόπλοιο από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ πόσταρε νέο βίντεο που δείχνει πλήγμα των ΗΠΑ σε πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά με αποτελέσμα να χάσουν την ζωή τους τρεις “ναρκωτρομοκράτες” όπως αναφέρει.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη αναφερθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε – τουλάχιστον τρία – πλήγματα εναντίον πλεούμενων τα οποία ανήκαν όπως διαβεβαίωσε σε διακινητές ναρκωτικών. Το πρώτο, τη 2η Σεπτεμβρίου, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν, κατ’ αυτόν, 11 άνθρωποι στην Καραϊβική.

Οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στρατιωτικές δυνάμεις εκεί, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, και το δεύτερο πλήγμα, μερικές ημέρες αργότερα, σκότωσε άλλους «τρεις ναρκωτρομοκράτες» από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο.

Την περασμένη Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε τρίτο σκάφος που χτυπήθηκε, αλλά χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ούτε να δημοσιοποιήσει βίντεο από το πλήγμα.