Τραμπ: «Η ενέργειά μου οφείλεται στην ασπιρίνη, στα πολύ καλά γονίδια και στα McDonald’s»

Για τις διαφωνίες που έχει με τους γιατρούς του αλλά και τα πολύ καλά γονίδια του μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην Wall Street Journal τόνισε ότι η υγεία του είναι εξαιρετική και αγνοεί τις ιατρικές συστάσεις για το πρόγραμμα ζωής που του λένε οι γιατροί του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δηλώνει ότι κοιμάται λίγο και αργά, συχνά στέλνοντας μηνύματα σε συνεργάτες του ακόμη και στις 2 τα ξημερώματα. Η εργάσιμη μέρα του ξεκινά γύρω στις 10 το πρωί και διαρκεί μέχρι τις 7 ή 8 το βράδυ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αρνείται να παραδεχτεί ότι έχει προβλήματα ακοής ή ότι έχει αποκοιμηθεί σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Ο πρώην πρόεδρος παραδέχθηκε επίσης ότι αποφεύγει τη συστηματική άσκηση, με μοναδική εξαίρεση το γκολφ, το οποίο, όπως λέει, είναι η μόνη δραστηριότητα που τον διασκεδάζει.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Τραμπ έχει σταματήσει να φορά τις ειδικές κάλτσες που του είχαν συστηθεί μετά τη διάγνωση χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας, δηλώνοντας απλά ότι «δεν του άρεσαν». Με φόντο αυτές τις αποκαλύψεις, η στάση του απέναντι στην υγεία του και τις ιατρικές συμβουλές προκαλεί απορίες και ανησυχίες.

Τέλος, ο Τραμπ τόνισε ότι λαμβάνει καθημερινά 325 mg ασπιρίνης, ποσότητα τετραπλάσια από τη συνήθη προληπτική δόση των 81 mg, παρά τις συμβουλές των γιατρών του να τη μειώσει. Αυτή η αυξημένη δόση, όπως είπε, του προκαλεί μελανιές, τις οποίες καλύπτει με μακιγιάζ, αλλά δεν σκοπεύει να αλλάξει τη συνήθειά του, θεωρώντας την προληπτική.