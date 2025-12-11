Τραμπ: “Ελπίζω να σας ξαναδώ” – Η viral απάντηση για τις αναταράξεις και το απρόοπτο με την πόρτα της τουαλέτας (βίντεο)

Ένα απρόοπτο και αστείο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του Air Force One, με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε στους ρεπόρτερ που επέβαιναν στο αεροσκάφος, όταν κάποιος που βρισκόταν μέσα στην τουαλέτα αποφάσισε να βγει, με αποτέλεσμα η πόρτα να αγγίξει τον Τραμπ.

Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου ήταν αστεία: «Γεια; Κάποιος είναι εκεί μέσα. Βγες έξω».

Όταν ξεκίνησαν οι αναταράξεις, ο ηγέτης των ΗΠΑ είπε στους δημοσιογράφους «Ίσως πρέπει να καθίσουμε στις θέσεις μας. Είναι αρκετά δύσκολη πτήση. Γεια σας», είπε και συμπλήρωσε: «Ελπίζω να σας ξαναδώ! Καλά θα κάνω να φύγω από εδώ».