Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: “Ελπίζω να σας ξαναδώ” – Η viral απάντηση για τις αναταράξεις και το απρόοπτο με την πόρτα της τουαλέτας (βίντεο)

Ευτράπελο για τον Αμερικανό πρόεδρο σε πτήση του Air Force One

Τραμπ: “Ελπίζω να σας ξαναδώ” – Η viral απάντηση για τις αναταράξεις και το απρόοπτο με την πόρτα της τουαλέτας (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα απρόοπτο και αστείο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του Air Force One, με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε στους ρεπόρτερ που επέβαιναν στο αεροσκάφος, όταν κάποιος που βρισκόταν μέσα στην τουαλέτα αποφάσισε να βγει, με αποτέλεσμα η πόρτα να αγγίξει τον Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του Αμερικανού προέδρου ήταν αστεία: «Γεια; Κάποιος είναι εκεί μέσα. Βγες έξω».

Όταν ξεκίνησαν οι αναταράξεις, ο ηγέτης των ΗΠΑ είπε στους δημοσιογράφους «Ίσως πρέπει να καθίσουμε στις θέσεις μας. Είναι αρκετά δύσκολη πτήση. Γεια σας», είπε και συμπλήρωσε: «Ελπίζω να σας ξαναδώ! Καλά θα κάνω να φύγω από εδώ».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κέλι Όσμπορν: Σόκαρε τους θαυμαστές της με τα κιλά που έχασε – Τι απαντάει για τα αρνητικά σχόλια
LIFESTYLE

Κέλι Όσμπορν: Σόκαρε τους θαυμαστές της με τα κιλά που έχασε – Τι απαντάει για τα αρνητικά σχόλια

Η Κέλι Όσμπορν βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικών σχολίων λόγω της μεγάλης απώλειας βάρους που παρουσίασε τον τελευταίο καιρό, αναγκάζοντάς την να απαντήσει δημόσια στους επικριτές της. Η 41χρονη σταρ, η οποία πρόσφατα έχασε τον πατέρα της, Όζι Όσμπορν, δέχτηκε διαδικτυακή επίθεση με σχόλια που την κατηγορούσαν ότι «δείχνει άρρωστη» ή την προέτρεπαν να «σταματήσει να […]