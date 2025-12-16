Τραμπ: Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό τα ξημερώματα της Πέμπτης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απευθυνθεί στο έθνος από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, με τηλεοπτικό διάγγελμα, προσθέτοντας σε μήνυμα στο δίκτυό του Truth Social ότι η χρονιά που φεύγει ήταν “εξαιρετική” από τότε που ο ίδιος επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Το διάγγελμα θα γίνει την Τετάρτη στις 9 το βράδυ (τοπική ώρα, 04.00 της Πέμπτης στην Ελλάδα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ανέφερε το θέμα της ομιλίας του.

“Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00”, έγραψε, προσθέτοντας: “Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!”.