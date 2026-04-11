Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κιουτάχεια – Αισθητός σε πολλές περιοχές



Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα του Μ. Σαββάτου (11.04) στην Κιουτάχεια της Τουρκίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AFAD, ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:31 με επίκεντρο την περιοχή Σιμάβ και εστιακό βάθος περίπου 9,1 χιλιομέτρων. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή, προκαλώντας στιγμιαίο πανικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς.

Deprem Ağı uygulamasının kullanıcıları tarafından #Simav, Türkiye'ye 21 km uzaklıkta bildirilen #deprem. 218 km'lik bir yarıçap içinde 3213 rapor. Gerçek zamanlı uyarılar almak için https://t.co/wURSHhnNT2 adresinden uygulamayı indirin pic.twitter.com/EUPUX0QwaK— Earthquake Network (@SismoDetector) April 11, 2026

Το φαινόμενο έγινε αισθητό όχι μόνο στην πόλη της Κιουτάχειας, αλλά και σε γειτονικές επαρχίες, όπως η Προύσα και το Εσκισεχίρ, με κατοίκους να αναφέρουν έντονη δόνηση.