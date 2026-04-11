ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κιουτάχεια – Αισθητός σε πολλές περιοχές

Ταρακουνήθηκαν αρκετές επαρχίες

DEBATER NEWSROOM


Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα του Μ. Σαββάτου (11.04) στην Κιουτάχεια της Τουρκίας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AFAD, ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:31 με επίκεντρο την περιοχή Σιμάβ και εστιακό βάθος περίπου 9,1 χιλιομέτρων. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή, προκαλώντας στιγμιαίο πανικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς.

Το φαινόμενο έγινε αισθητό όχι μόνο στην πόλη της Κιουτάχειας, αλλά και σε γειτονικές επαρχίες, όπως η Προύσα και το Εσκισεχίρ, με κατοίκους να αναφέρουν έντονη δόνηση.

