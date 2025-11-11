Τουρκία: 20 επιβάτες στο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 που συνετρίβη (Βίντεο – Φωτογραφίες)

Σοκαρισμένη είναι η Τουρκία μετά τη συντριβή του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφος C-130 στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν – Γεωργίας την Τρίτη 11/11.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας 20 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος, επέβαιναν στο τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130.

Το μεταγωγικό εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία. «Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη» στην ανατολική Γεωργία, όπου το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, τόνισε το υπουργείο. Δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με επιβάτες άλλων εθνικοτήτων ενδεχομένως ή τα αιτία της συντριβής. Το υπουργείο ζήτησε από τα μμε «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή.

TSK’nın Düşen C-130 Kargo Uçağı'na Ait Olduğu İddia Edilen Görüntüler Ortaya Çıktı



Geçtiğimiz saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askerî kargo uçağı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştü.



Uçağın enkazına ait olduğu… pic.twitter.com/eWR0qVqVL2— HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) November 11, 2025

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο X ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το σημείο της συντριβής.

🚨🔴 BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on the Georgia-Azerbaijan border. More details awaited 🇹🇷👀 pic.twitter.com/qGdCwbbDSD— THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) November 11, 2025

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή του αεροσκάφους σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα. «Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 11, 2025

Συνάντηση Φιντάν με τον υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας

Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας Μάκα Μποτσορισβίλι.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανταλλάχθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης γύρω από τη συντριβή του στρατιωτικού μας αεροσκάφους μεταφοράς εμπορευμάτων στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γεωργίας, Μποτσορισβίλι, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Το μήνυμα του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν

Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Αλίγιεφ τηλεφώνησε στον Πρόεδρο Ερντογάν και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τη συντριβή του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροπλάνου στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ απέστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την είδηση ​​ότι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα του ατυχήματος του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας που απογειώθηκε από την Γκαντζά και είχε συντριβή σε γεωργιανό έδαφος», ανέφερε ο Αλίγιεφ στο μήνυμά του.

Δηλώνοντας ότι συμμερίζονται τον πόνο της Τουρκίας, ο Αλίγιεφ ανέφερε στο μήνυμά του: «Συμμερίζομαι τη θλίψη σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε εσάς, στις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων έχασαν τη ζωή τους και στον αδελφό λαό της Τουρκίας εκ μέρους του λαού του Αζερμπαϊτζάν για αυτή την τραγωδία».

Ο Υπουργός Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν Ζακίρ Χασάνοφ έστειλε επίσης μήνυμα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του.

Το Αζερμπαϊτζάν προσφέρει βοήθεια στις επιχειρήσεις διάσωσης

Ο πρωθυπουργός του Αζερμπαϊτζάν, Αλί Ασαντόφ, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους βοήθεια σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σχετικά με τη συντριβή ενός στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Γεωργία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του Αζερμπαϊτζάν, ο Ασαντόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας, Ηρακλί Κομπαχίτζε, σχετικά με το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C130 που συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας-Αζερμπαϊτζάν.

Ο πρωθυπουργός Ασαντόφ δήλωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι έτοιμο να στείλει ομάδες από το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών στην περιοχή και να παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη για τις προσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Ο Κομπαχίτζε ευχαρίστησε το Αζερμπαϊτζάν για την υποστήριξή του και δήλωσε ότι εκπρόσωποι των αρμόδιων θεσμών συνεχίζουν το έργο τους επί τόπου.