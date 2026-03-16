Τεράστια χαλαζόπετρα στο Illinois σε μέγεθος γκρέιπφρουτ (βίντεο)

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν την πολιτεία του Illinois στις αρχές Μαρτίου, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και ένα εντυπωσιακό φαινόμενο: τεράστιες χαλαζόπετρες που σε ορισμένες περιοχές έφτασαν σε μέγεθος σχεδόν όσο ένα γκρέιπφρουτ. Οι μετεωρολόγοι εξετάζουν μάλιστα το ενδεχόμενο να καταγράφηκε νέο ρεκόρ για το μεγαλύτερο χαλάζι που έχει πέσει ποτέ στην πολιτεία.

Οι καταιγίδες εκδηλώθηκαν στις 10 Μαρτίου 2026 και επηρέασαν μεγάλο μέρος του Illinois, αλλά και γειτονικές πολιτείες της μεσοδυτικής περιοχής των ΗΠΑ. Στην πόλη Kankakee, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια από το Chicago, κάτοικοι κατέγραψαν χαλαζόπετρες με διάμετρο έως περίπου 15 εκατοστά (6 ίντσες).

#midwest #tornado #hailstorm Never in my life do I want to relive yesterday. When you live in the Midwest you can experience all four seasons in one day. I was at the salon working when the sirens started to go off and myself and my client started heading to the basement. It sounded like we were being bombed!! #illinois #flood

Το μέγεθος αυτό θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο. Σύμφωνα με ειδικούς, αν επιβεβαιωθούν οι μετρήσεις, η χαλαζόπετρα μπορεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στο Illinois. Τέτοιο χαλάζι δημιουργείται όταν ισχυρά ανοδικά ρεύματα μέσα σε έντονα καταιγιδοφόρα σύννεφα κρατούν τα κομμάτια πάγου στον αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιτρέποντάς τους να μεγαλώσουν σημαντικά πριν πέσουν στο έδαφος.

Οι καταιγίδες δεν έφεραν μόνο χαλάζι. Το ίδιο καιρικό σύστημα προκάλεσε και αρκετούς ανεμοστρόβιλους, ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν ζημιές σε σπίτια, στέγες και αυτοκίνητα, ενώ οι αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν δεκάδες περιστατικά καταστροφών.

Το περιστατικό υπενθυμίζει πόσο ακραία μπορούν να γίνουν τα καιρικά φαινόμενα στη μεσοδυτική ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, μια περιοχή που είναι γνωστή για τις ισχυρές καταιγίδες της άνοιξης. Οι μετεωρολόγοι συνεχίζουν να αναλύουν τα δεδομένα της καταιγίδας, ώστε να επιβεβαιώσουν το ακριβές μέγεθος της χαλαζόπετρας και να αξιολογήσουν την ένταση του φαινομένου.

Παρόλο που τέτοια περιστατικά είναι σπάνια, οι ειδικοί τονίζουν ότι η έγκαιρη ενημέρωση και η λήψη μέτρων προστασίας είναι ζωτικής σημασίας όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις για έντονες καταιγίδες. Ωστόσο δεν είναι πολλοί αυτοί που έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν ότι είναι εικόνα από ΑΙ και όμως είναι τρομακτικά αληθινό.