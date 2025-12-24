Συγκίνηση για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης – Βγήκαν στους δρόμους για τα κάλαντα, δείτε το βίντεο

Στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης βγήκαν οι Έλληνες της πόλης για να πουν τα κάλαντα και να γιορτάσουν παραδοσιακά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Έξω από το προξενείο της Ελλάδας, μαθητές και καθηγητές από το Ζωγράφειο Λύκειο ήταν μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην χριστουγεννιάτικη “πορεία”.

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντίνος Κούτρας, ευχήθηκε «Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά με υγεία και πρόοδο» και εξέφρασε τη μεγάλη του συγκίνηση για τη δυνατότητα να γιορτάζουν μαζί με την ομογένεια.

Οι εκδηλώσεις γίνονται υπό την συνοδεία των τουρκικών αρχών για λόγους ασφαλείας.