Στάρμερ: Το Ισραήλ έκανε «λάθος» που επιτέθηκε στον Λίβανο εν μέσω εκεχειρίας

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο εν μέσω εκεχειρίας είναι «λάθος» και «θα πρέπει να σταματήσουν» ως «θέμα αρχής», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν «δύσκολο» να διαπιστωθεί εάν οι επιθέσεις συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας, καθώς δεν έχει πρόσβαση στις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

«Αλλά ας είμαι ξεκάθαρος. Κάνουν λάθος. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Αυτό πρέπει να σταματήσει», είπε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Κόλπου, όπου συναντήθηκε με ηγέτες της περιοχής.