Κύπρος: Μια υπόθεση δηλητηρίασης ζώων που ζητά δικαιοσύνη – Ποιοι καταγγέλουν σιωπή και αδράνεια (Βίντεο)

Στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα του 2026, όπου η προστασία των ζώων θεωρείται θεμελιώδης δείκτης πολιτισμού, η Κύπρος βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα περιστατικό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων αρχών.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταγγέλλει παρατεταμένη αδράνεια στη διερεύνηση υπόθεσης δηλητηριάσεων ζώων στην περιοχή του Ιδάλιο, μια υπόθεση που παραμένει στάσιμη σχεδόν οκτώ μήνες μετά τα τραγικά γεγονότα.

Η υπόθεση επικεντρώνεται στον βασανιστικό θάνατο της σκυλίτσας «Λίλλυ», η οποία δηλητηριάστηκε στις 17 Αυγούστου 2025 μέσα στην αυλή της οικογένειάς της. Το δηλητήριο, σύμφωνα με τις ενδείξεις, είχε τοποθετηθεί σε στερεά μορφή σε σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο και συγκεκριμένα δίπλα από τα παιχνίδια ενός τετράχρονου παιδιού.

Η πράξη αυτή δεν συνιστά μόνο κακοποίηση ζώου, αλλά και άμεση απειλή για την ανθρώπινη ζωή, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Την ίδια περίοδο, ένα δεύτερο σκυλάκι έχασε τη ζωή του υπό παρόμοιες συνθήκες. Ωστόσο, αντί να αντιμετωπιστεί ως κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο, δεν υποβλήθηκε ποτέ σε νεκροψία. Αντιθέτως, παραδόθηκε στον δήμο και, σύμφωνα με καταγγελίες, απορρίφθηκε σε πηγάδι όπου καταλήγουν νεκρά ζώα, παρά το γεγονός ότι έφερε κανονικά μικροτσίπ. Η πρακτική αυτή παραβιάζει βασικές αρχές διερεύνησης και εγείρει σοβαρά ζητήματα τόσο νομιμότητας όσο και δημόσιας υγείας, λόγω του κινδύνου ρύπανσης των υπόγειων υδάτων.

Παρά την ύπαρξη μαρτυριών και στοιχείων, η υπόθεση φαίνεται να έχει «παγώσει». Η διερεύνηση, που ξεκίνησε από τον τοπικό αστυνομικό σταθμό και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην Αστυνομία Ζώων, χαρακτηρίζεται από σοβαρές παραλείψεις.

Η σκηνή δεν αποκλείστηκε, κρίσιμα τεκμήρια δεν συλλέχθηκαν, και η αξιοποίηση διαθέσιμου υλικού που καταγράφει ύποπτη δραστηριότητα παραμένει ελλιπής. Επιπλέον, καταγράφονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη συλλογή στοιχείων από ύποπτα πρόσωπα.

Οι κηδεμόνες της «Λίλλυ» συνεχίζουν να βιώνουν την απώλεια χωρίς καμία ουσιαστική ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές τους να λάβουν απαντήσεις, η ανταπόκριση από τις αρμόδιες αρχές υπήρξε ανεπαρκής, εντείνοντας το αίσθημα αδικίας και απογοήτευσης.

Στις 25 Ιανουαρίου 2026, οι κηδεμόνες απηύθυναν επιστολή προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, με κοινοποίηση σε αρμόδια υπουργεία και φορείς, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί απάντηση. Η στάση αυτή ενισχύει την εικόνα αδιαφάνειας και απουσίας λογοδοσίας.

Η συντονίστρια της ομάδας δράσης για τα ζώα του κινήματος, Ανθή Μουζουρή, θέτει εύλογα ερωτήματα για την εφαρμογή των σωστών πρακτικών και την ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου και επαρκώς στελεχωμένου σώματος Αστυνομίας Ζώων. Όπως επισημαίνει, η ατιμωρησία οδηγεί αναπόφευκτα στην επανάληψη τέτοιων εγκλημάτων.

Το νομικό πλαίσιο είναι σαφές. Ο νόμος (Ν.46(Ι)/1994) περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων δεν κάνει διάκριση μεταξύ δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων όσον αφορά τη διερεύνηση περιστατικών κακοποίησης. Οι ενδεχόμενες παραλείψεις των αρχών ενδέχεται να συνιστούν όχι μόνο διοικητικές, αλλά και ποινικές ευθύνες.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλεί σε άμεση επανεκκίνηση της διερεύνησης, πλήρη ενημέρωση των κηδεμόνων, απόδοση ευθυνών και ουσιαστική αναδιοργάνωση της Αστυνομίας Ζώων. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η πιθανή πρακτική ρίψης νεκρών ζώων σε πηγάδια θα καταγγελθεί, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων που συνεπάγεται.

Σχεδόν οκτώ μήνες μετά, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, όχι μόνο ως ποινική εκκρεμότητα, αλλά και ως δοκιμασία για την ίδια την κοινωνία. Η ανάγκη για δικαιοσύνη είναι επιτακτική. Διότι όταν η αδράνεια γίνεται κανόνας, τότε παύει να είναι απλώς ανεπάρκεια και μετατρέπεται σε συνενοχή