Σε κρίσιμη κατάσταση δίχρονο αγοράκι στην Ιταλία – Του έκαναν μεταμόσχευση με κατεστραμμένη καρδιά

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία μετά από ένα απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε στη Νάπολι, με ένα παιδί δύο ετών να κινδυνεύει να πεθάνει επειδή του έγινε μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς.

Συγκεκριμένα, κατά την μεταφορά μοσχεύματος από το Μπολτσάνο της βόρειας Ιταλίας στην Νάπολη, αντί να χρησιμοποιηθεί πάγος για την συντήρησή του, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι έγινε χρήση ξηρού πάγου, ο οποίος κατέστρεψε σε μεγάλο βαθμό την καρδιά που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταμόσχευση καρδιάς πραγματοποιήθηκε κανονικά στο νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης. Το δύο ετών αγοράκι έχει τεθεί σε τεχνητό κώμα και η μητέρα του, με συνεχείς εκκλήσεις της, ζητά να βρεθεί άμεσα νέο μόσχευμα για να μην χάσει το παιδί της. Η κατάσταση του δίχρονου, εξαιτίας της βαθιάς καταστολής στην οποία βρίσκεται, γίνεται ολοένα και κρισιμότερη, με σοβαρά προβλήματα και στο ήπαρ.

«Όσο περνούν οι ώρες τόσο χειρότερα νιώθω επειδή οι γιατροί μου έχουν πει ότι λιγοστεύουν οι ελπίδες. Πράγματι, μπορώ να το δω στο πρόσωπο του γιου μου…» είπε η μητέρα του Τομάσο, Πατρίτσια, σύμφωνα με το tg24.sky.it.

Το κύριο ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί απάντηση, είναι πώς μπόρεσε να συμβεί το ιατρικό λάθος και για ποιο λόγο η κατεστραμμένη καρδιά χρησιμοποιήθηκε από την χειρουργική ομάδα. Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη δυο διαφορετικές εισαγγελικές έρευνες και έχουν παυθεί προσωρινά των καθηκόντων τους δυο γιατροί του νοσοκομείου Μονάλντι, το οποίο στο παρελθόν είχε σημειώσει μεγάλες επιτυχίες σε δύσκολες μεταμοσχεύσεις.