Σαρκοζί: Ανησυχία για την διατροφή του στη φυλακή – “Ζει μόνο με γιαούρτια, φοβάται την δηλητηρίαση”

Έντονη ανησυχία για την υγεία του Νικολά Σαρκοζί εκφράζουν άτομα από τον στενό οικογενειακό κύκλο του πρώην Γάλλου προέδρου.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος κρατείται από τις 21 Οκτωβρίου μετά την καταδίκη του σε 5ετη κάθειρξη, έχει επιλέξει – σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Le Point – να εφαρμόσει ένα «ιδιαίτερο διατροφικό καθεστώς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με «εχθρικά αισθήματα» που τρέφουν αρκετοί συγκρατούμενοί του απέναντί του, ο Σαρκοζί φοβάται να καταναλώσει οποιοδήποτε γεύμα του σερβίρεται στο κελί. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο πρώην πρόεδρος φοβάται «μήπως κάποιος έχει φτύσει στο φαγητό του, αν όχι κάτι χειρότερο (ακόμα και τη δηλητηρίαση)».

Το γεγονός ότι δεν τρέφεται σωστά ενισχύεται από το ότι ο Σαρκοζί δεν αξιοποιεί ούτε την εναλλακτική της προμήθειας τροφίμων από την καντίνα για να μαγειρέψει μόνος του. «Δεν ξέρει να βράσει ούτε ένα αυγό!», αποκαλύπτει πρόσωπο από το κοντινό του περιβάλλον. «Και, από αρχή, το αρνείται».

Εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες, ο πρώην πρόεδρος ζει σχεδόν αποκλειστικά «με γιαούρτια». Το ερώτημα πλέον είναι αν αυτή η μορφή αποχής από την κανονική διατροφή θα «επηρεάσει» τον δικαστή που στις 10 Νοεμβρίου θα αποφασίσει για την αποφυλάκισή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικολά Σαρκοζί εκτίει ποινή φυλάκισης πέντε ετών για τη «φερόμενη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από τη Λιβύη».