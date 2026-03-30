Σαουδική Αραβία: Δύο βλήματα έπεσαν σε κοντινή απόσταση από πλοίο στα βορειοανατολικά του Ρας Τανούρα

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε ενημέρωση για ένα συμβάν που σημειώθηκε 22 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της σαουδαραβικής χερσονήσου του Ρας Τανούρα στον Κόλπο.

Ένας αξιωματούχος στον τομέα ασφάλειας εταιρείας ενός πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι δύο αγνώστου ταυτότητας βλήματα έπεσαν στη θάλασσα, κοντά στο πλοίο.

Τα βλήματα έπεσαν με χρονική διαφορά μιας ώρας μεταξύ τους. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, τόνισε ο αξιωματούχος.