Πρίγκιπας Φίλιππος στον Χάρι: «Με τις ηθοποιούς βγαίνει κανείς για διασκέδαση, δεν τις παντρεύεται»

Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας δεν είχε αποδεχτεί με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τη σχέση του πρίγκιπα Χάρι με την ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ, και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα από την αντίδραση του παππού του, πρίγκιπα Φίλιππου. Λίγο πριν το γάμο τους το 2018, ο πρίγκιπας Φίλιππος φέρεται να είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του και να είχε προειδοποιήσει αυστηρά τον εγγονό του για τις συνέπειες αυτής της σχέσης, δείχνοντας την αντίθεσή του με τρόπο που δεν ήταν και ο πιο κομψός.

Η προειδοποίηση αυτή του πρίγκιπα Φίλιππου θεωρήθηκε σκληρή, καθώς φαίνεται πως ήθελε να αποτρέψει τον Χάρι από έναν γάμο που κατά τη γνώμη του δεν ήταν ενδεδειγμένος, δεδομένων των κοινωνικών και επαγγελματικών παραμέτρων της Μέγκαν Μαρκλ, η οποία ήταν ηθοποιός και είχε ήδη περάσει από έναν διαζύγιο.

Ο δούκας του Εδιμβούργου, πρίγκιπας Φίλιππος, φέρεται να είχε εκφράσει έντονη επιφυλακτικότητα για τη σχέση του εγγονού του, πρίγκιπα Χάρι, με την ηθοποιό Μέγκαν Μαρκλ. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βιβλίο του βιογράφου Andrew Lownie, Entitled, ο Φίλιππος φέρεται να είπε στον Χάρι μετά τον αρραβώνα του το 2017: «Με τις ηθοποιούς βγαίνει κανείς για διασκέδαση, δεν τις παντρεύεται».

Η συγγραφέας Ingrid Seward, στο βιβλίο της My Mother and I, Philip (2024), προσθέτει ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος ήταν «ένας από τους λίγους που εξέφρασαν αμφιβολίες» για τη Μέγκαν όταν εκείνη και ο Χάρι άρχισαν να είναι ζευγάρι το 2016.

Ο Φίλιππος, που πέθανε το 2021, φέρεται επίσης να είχε συγκρίνει τη Μέγκαν Μαρκλ με τη Wallis Simpson, τη σύζυγο του πρώην βασιλιά Εδουάρδου Η΄, του οποίου ο γάμος με τη διαζευγμένη Wallis είχε προκαλέσει τεράστιο σκάνδαλο. Ο Εδουάρδος παραιτήθηκε από τον θρόνο το 1937 για να την παντρευτεί, κάτι που είχε προκαλέσει σοκ στην βασιλική οικογένεια. Το ζευγάρι παρέμεινε μαζί μέχρι τον θάνατο του Εδουάρδου το 1972.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος και η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄, που πέθανε το 2022, παρακολούθησαν τον γάμο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ τον Μάιο του 2018 στο Κάστρο του Windsor. Σύμφωνα με τον πρώην μπάτλερ της βασιλικής οικογένειας, Grant Harrold, ο Φίλιππος φέρεται να είπε στην Ελισάβετ «Ευτυχώς τελείωσε αυτό» λίγο μετά την έξοδό τους από το παρεκκλήσι.

Τον Ιανουάριο του 2020, το ζευγάρι ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα και να μετακομίσει στη Βόρεια Αμερική, όπου ζει σήμερα με τα δύο παιδιά του, τον 6χρονο Άρτσι και την 4χρονη Λίλιμπετ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun, ο Φίλιππος είχε αρνηθεί να εμπλακεί σε συζητήσεις γύρω από την απόφαση αυτή και φέρεται να είπε στην Ελισάβετ ότι «σύντομα δεν θα είμαι πια εδώ». Παρά τη διαφωνία του με τις επιλογές του ζευγαριού, θεωρούσε ότι «ο καθένας πρέπει να ζει όπως θεωρεί καλύτερα», όπως αναφέρει ο βιογράφος Gyles Brandreth.

Ο Brandreth αναφέρει επίσης ότι ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε χαρακτηρίσει τη διάσημη τηλεοπτική συνέντευξη του ζευγαριού με την Όπρα Γουίνφρι το 2021 ως «τρέλα». Στη συνέντευξη αυτή, η Μέγκαν Μαρκλ είχε αποκαλύψει ότι η ζωή της ως μέλος της βασιλικής οικογένειας ήταν «σχεδόν αβίωτη». «Δεν ήθελα πια να ζω», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, ενώ αποκάλυψε και ότι μέλη της βασιλικής οικογένειας είχαν εκφράσει ανησυχίες για το πόσο σκούρο θα ήταν το δέρμα του Άρτσι όταν γεννιόταν.