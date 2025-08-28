Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Πολωνία: Συνετρίβη F-16 κατά τις δοκιμές αεροπορικής επίδειξης – Νεκρός ο πιλότος (βίντεο)

Το αεροσκάφος κατέπεσε σε αεροπορική βάση του Ράντομ

DEBATER NEWSROOM

Ένα F-16 της Πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια δοκιμών ενόψει του αεροπορικού σόου στο Ράντομ, που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο (30–31 Αυγούστου).

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αεροσκάφος έκανε ελιγμό πριν πέσει στο έδαφος μέσα σε αεροπορική βάση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πύρινη σφαίρα. Ο πιλότος έχασε τη ζωή του καθώς δεν πρόλαβε να εκτιναχθεί.

Προς το παρόν, τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του δυστυχήματος.

