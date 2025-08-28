Πολωνία: Συνετρίβη F-16 κατά τις δοκιμές αεροπορικής επίδειξης – Νεκρός ο πιλότος (βίντεο)

Ένα F-16 της Πολωνικής Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια δοκιμών ενόψει του αεροπορικού σόου στο Ράντομ, που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο (30–31 Αυγούστου).

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αεροσκάφος έκανε ελιγμό πριν πέσει στο έδαφος μέσα σε αεροπορική βάση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πύρινη σφαίρα. Ο πιλότος έχασε τη ζωή του καθώς δεν πρόλαβε να εκτιναχθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🇵🇱 BREAKING: F-16 Crashes, Pilot Killed Instantly



A tragic accident occurred in Radom, Poland, when a F-16 fighter jet crashed during preparations for an air show.



The pilot, performing a loop, miscalculated the altitude, causing the jet to slam into the tarmac and erupt in a… pic.twitter.com/DEG0l2fLTK— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) August 28, 2025

Προς το παρόν, τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών του δυστυχήματος.