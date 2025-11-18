Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο βασιλιάς των strip clubs του Λας Βέγκας – Ποιος ήταν ο Έλληνας επιχειρηματίας

Η είδηση του θανάτου του Πίτερ (Πιτ) Ηλιάδη, του 92χρονου ομογενή επιχειρηματία, σκόρπισε θλίψη στην ελληνική ομογένεια και στην επιχειρηματική κοινότητα της «Πόλης των Αμαρτιών». Γνωστός ως ο «βασιλιάς των strip clubs» της Νεβάδα, έφυγε από τη ζωή στα τέλη Οκτωβρίου 2025, αφήνοντας πίσω του μια μυθιστορηματική ιστορία.

Ποιος ήταν ο Έλληνας επιχειρηματίας

Ο Πίτερ (Αριστοτέλης) Ηλιάδης γεννήθηκε το 1933 στην Αγία Κυριακή Καστοριάς. Μόλις 18 ετών, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αναζητήσει το Αμερικανικό Όνειρο, φτάνοντας στις ΗΠΑ με ελάχιστα χρήματα, αλλά με περίσσεια θέληση.

Μετά από σύντομες στάσεις στη Μινεσότα και το Σικάγο, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λας Βέγκας το 1955.

Τα πρώτα χρόνια ήταν σκληρά. Εργάστηκε αρχικά ως μάγειρας, για να καταλήξει οδηγός ταξί για 17 ολόκληρα χρόνια, δουλεύοντας ασταμάτητα και αποταμιεύοντας μεθοδικά.

Η επιμονή του δεν πήγε χαμένη, καθώς κατάφερε να αγοράσει την ίδια την εταιρεία ταξί που τον απασχολούσε, φτάνοντας να γίνει μεγαλομέτοχος του μεγαλύτερου δικτύου ταξί της κομητείας Κλαρκ, της Yellow-Checker-Star.

Ο αυτοδημιούργητος Έλληνας δεν περιορίστηκε εκεί. Επένδυσε σε πρατήρια καυσίμων και άνοιξε δημοφιλή μπαρ, όπως το Whiskey A-Go-Go και το Fuddy Duddy’s. Ο άλλοτε φτωχός μετανάστης μετατρεπόταν πλέον σε ανερχόμενο μεγαλοεπιχειρηματία.

Η γέννηση της αυτοκρατορίας της νύχτας

Η μεγάλη ευκαιρία για τον Πιτ Ηλιάδη ήρθε με την οικονομική άνθηση του Λας Βέγκας στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Το 1989, την ίδια χρονιά που άνοιξε το θρυλικό καζίνο Mirage, ο Ηλιάδης έκανε το τολμηρό βήμα στη νυχτερινή διασκέδαση.

Ίδρυσε το Olympic Gardens, ένα εντυπωσιακό strip club 25.000 τ.μ., που σύντομα έγινε σημείο αναφοράς στη Λεωφόρο και η κίνησή του αυτή τον καθιέρωσε ως πρωτοπόρο στον χώρο.

Η κορυφαία στιγμή, όμως, ήταν το 2002, όταν εγκαινίασε το Sapphire Gentlemen’s Club (γνωστό και ως Sapphire), στη λεωφόρο Industrial Road. Το Sapphire γρήγορα ανακηρύχθηκε το μεγαλύτερο strip club στον κόσμο, με έκταση περίπου 71.000 τ.μ.

Το Sapphire εντυπωσίαζε με τη χλιδή και τον πολυτελή art-deco σχεδιασμό του, προσφέροντας μια εμπειρία διασκέδασης υψηλού επιπέδου. Όπως είχε δηλώσει η κόρη του, Ντολόρες, το όραμα του πατέρα της ήταν να δημιουργήσει έναν χώρο «πιο αναβαθμισμένο», όπου ο επισκέπτης θα ένιωθε «βασιλιάς».

Ο Πιτ Ηλιάδης επέμενε στη νομιμότητα και τους αυστηρούς κανόνες λειτουργίας, διαχωρίζοντας τις επιχειρήσεις του από την παρανομία.

Οι περίπου 2.300 χορεύτριες του Sapphire εργάζονταν ως ανεξάρτητες επαγγελματίες, υπόκεινταν σε αυστηρούς ελέγχους και όφειλαν να τηρούν συμβάσεις που απέκλειαν οποιαδήποτε επαφή με πελάτες πάνω από τους ώμους, σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο.

Η δικαστική διαμάχη και η αποχώρηση

Η κυριαρχία του Πιτ Ηλιάδη κράτησε πάνω από μια δεκαετία, μέχρι που το 2006 ξέσπασε μια ηχηρή δικαστική διαμάχη με τον συνεταίρο του, Ντέιβιντ Τάλλας, για οικονομική απάτη.

Η δίκη έληξε με τον Τάλλας να αποκτά την αποκλειστική ιδιοκτησία του Sapphire, καταβάλλοντας στον διάσημο επιχειρηματία περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια για το μερίδιό του και αναγκάζοντάς τον να αποχωρήσει από το «στολίδι» του, λαμβάνοντας 40 εκατομμύρια δολάρια.

Τα επόμενα χρόνια έφεραν και προσωπικές δοκιμασίες, όπως το τραγικό τροχαίο δυστύχημα του 2007, όπου ενεπλάκη η κόρη του, Αφροδίτη, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 26χρονου οδηγού και την καταβολή υπέρογκης αποζημίωσης.

Το 2008 έχασε και τη σύζυγό του, Τζάνετ, με την οποία ήταν παντρεμένος για 54 χρόνια.

Παρά τη φήμη του, ο Πιτ Ηλιάδης παρέμεινε πάντα χαμηλών τόνων και ενεργό μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας του Λας Βέγκας, στηρίζοντας τον ελληνορθόδοξο ναό και το ελληνικό φεστιβάλ της πόλης.