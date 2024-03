Πέθανε σε ηλικία 91 ετών ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός Ρον Χάρπερ.

Σύμφωνα με την κόρη του, Nicole Longeuay, ο Χάρπερ έφυγε από φυσικά αίτια την Πέμπτη στο σπίτι του στο West Hills.

Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας, “Ο Πλανήτης των Πιθήκων”, του 1974, καθώς και στη σειρά Land Of The Lost και στην ταινία Περλ Χάρμπορ, με τον Μπεν Άφλεκ.

Επίσης, είχε συμμετοχή στις ταινίες Below Utopia (1997), The Odd Couple II (1998), Freedom Strike (1998), Glass Trap (2005) και The Poughkeepsie Tapes (2007).

