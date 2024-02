Πέθανε σε ηλικία 76 ετών ο θρυλικός ηθοποιός Carl Weathers, που είχε υποδυθεί τον μεγάλο αντίπαλο του Rocky.

«Ο Καρλ ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος που έζησε μια υπέροχη ζωή. Μέσα από τις τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τις τέχνες και τα αθλήματα άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του και αναγνωρίστηκε παγκοσμίως. Ήταν ένας υπέροχος αδερφός, πατέρας, παππούς, συνάδελφος και φίλος», αναφέρει η οικογένεια του θρυλικού ηθοποιού που έχει παίξει σε πολλές ταινίες και σειρές.

Γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 1948 στη Νέα Ορλεάνη της πολιτείας της Λουιζιάνας, ΗΠΑ. Πριν την καριέρα του ως ηθοποιός είχε επιτυχίες ως αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου στους Oakland Raiders. Από το 1971 μέχρι το 1973 έπαιξε για τους B.C. Lions στο καναδικό πρωτάθλημα. Το 1974 τερμάτισε την καριέρα του ως αθλητής και άρχισε να παίζει μικρούς ρόλους σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως την Friday Foster (1975).

Έγινε διάσημος με τον ρόλο του Απόλο Κριντ στην ταινία Ρόκυ (1976), τον οποίο έπαιξε μέχρι και στην τέταρτη ταινία της σειράς. Μια άλλη του επιτυχία αποτελεί η συμμετοχή του στην ταινία Ο Κυνηγός, όπου πρωταγωνιστεί ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο απέκτησε το 1988 στην ταινία Action Jackson, η οποία όμως αν και είχε εισπρακτική επιτυχία, απέσπασε αρνητικές κριτικές. Από το 1991 μέχρι το 1993, πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική σειρά Street Justice.

Οι σειρές και οι ταινίες που έχει συμμετάσχει:

Δουλειά δεν είχε ο Διάβολος (2000)

Ο Κυνηγός (1987)

Rocky IV (1985)

Rocky III (1982)

Rocky II (1979)

Ρόκυ: Τα Χρυσά Γάντια (1976)

Fortune Dane

Street Justice

American Warships (2012)

Rocky – Going the distance (2011)

The Comebacks (2007)

Balto III: Wings of Change (2004)

Assault on Death Mountain (1999

Assalto all’isola del Diavolo (1997)

Happy Gilmore (1996)

Hurricane Smith (1992)

Action Jackson (1988)

Braker (1985)

Death Hunt (1980)

Force 10 from Navarone (1978)

Στενές επαφές τρίτου τύπου (1977)

Friday Foster (1975)

