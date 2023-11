Sex and the City: Έφυγε από την ζωή η Φράνσις Στερνχάγκεν, η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή από τον ρόλο της στην γνωστή σειρά, σε ηλικία 93 ετών. Η γνωστή ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει επίσης στο ”Cheers” και στο ”Misery”.

Μάλιστα, η οικογένεια της ηθοποιού ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου της μέσω μιας δήλωσης στο στο περιοδικό ”PEOPLE”, όπου έγραψε: ”Με μεγάλη μας λύπη μοιραζόμαστε την είδηση ότι η αγαπημένη μας μητέρα, η ηθοποιός Φράνσις Στερνχάγκεν, πέθανε ειρηνικά από φυσικά αίτια στο Νιου Ροσέλ της Νέας Υόρκης, στις 27 Νοεμβρίου 2023 σε ηλικία 93 ετών. Αφήνει πίσω τα 6 παιδιά, τα 9 εγγόνια και τα 2 δισέγγονά της. Μια γιορτή για την αξιοσημείωτη καριέρα και τη ζωή της έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιανουαρίου, κοντά στα 94α γενέθλιά της. Συνεχίζουμε να εμπνεόμαστε από την αγάπη και τη ζωή της”.

