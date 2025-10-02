Ο Σαρκοζί ευχαριστεί τους υποστηρικτές του με βίντεο στα social: «Θα ξεπεράσω αυτή τη δοκιμασία» (βίντεο)

Ο Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση Καντάφι, ανήρτησε βίντεο στα social media ευχαριστώντας τους υποστηρικτές του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας τόνισε ότι θα ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία και ότι δεν θα εγκαταλείψει τη χώρα και τους πολίτες της, παίρνοντας δύναμη από τη στήριξη των δικών του ανθρώπων.

Η ανάρτηση του

«Αγαπητοί μου φίλοι,

Από τις 25 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που καταδικάστηκα σε 5 χρόνια φυλάκιση, έλαβα χιλιάδες και χιλιάδες μηνύματα. Με συγκίνησαν πέρα από κάθε φαντασία. Η οικογένειά μου συγκλονίστηκε. Και εμένα, όλη αυτή η αγάπη, θα έλεγα όλη αυτή η στοργή, μου δίνει μια αδάμαστη δύναμη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς για την προσπάθεια, για την προσοχή, για την αλληλεγγύη που μου δείξατε. Φυσικά, είναι μια δοκιμασία. Και δεν θα σας κρύψω πόσο δύσκολη είναι αυτή η δοκιμασία για την οικογένειά μου και για μένα.

Αλλά ταυτόχρονα με τις ευχαριστίες μου, θέλω ο καθένας από εσάς να καταλάβει ότι δεν θα το αφήσω να με καταβάλει, ότι θα νικήσουμε γιατί η αλήθεια και η αθωότητα πρέπει να θριαμβεύσουν.

Σας ευχαριστώ και πάλι για όλα όσα κάνατε για μένα. Σας παίρνω μαζί μου. Θα ξεπεράσω αυτή τη δοκιμασία. Αλλά να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα εγκαταλείψω τη Γαλλία και τους Γάλλους».

Mes chers amis.

Mes chers amis.

Depuis le 25 septembre, le jour où j'ai été condamné à 5 années de prison, j'ai reçu des milliers et des milliers de témoignages. Ils m'ont touché au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ma famille en a été bouleversée. Et moi-même, toute cette affection,… pic.twitter.com/pTKcyvHQNy

Ο Σαρκοζί έχει καταδικαστεί σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή και προσωρινή εκτέλεση της ποινής και καλείται να παρουσιαστεί στις 13 Οκτωβρίου στην Εθνική Οικονομική Εισαγγελία για να ενημερωθεί για τους όρους της φυλάκισής του. Ανεξαρτήτως της άσκησης έφεσης, θα οδηγηθεί στη φυλακή.