Ντόναλντ Τραμπ: Θα υπογράψει διάταγμα για τη διάλυση των “εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων”

Το μήνυμα του προέδρου των ΗΠΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Θα υπογράψει διάταγμα για τη διάλυση των “εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων”
ABACAPRESS.COM POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι πρόκειται να υπογράψει αυτήν την εβδομάδα ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, όπου έκανε αυτήν την ανακοίνωση, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε για το συμβάν στα γραφεία της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων στο Ντάλας του Τέξας.

