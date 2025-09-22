Ντόναλντ Τραμπ: Πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι “ανταμοιβή για τη Χαμάς”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους συνιστά «ανταμοιβή για τη Χαμάς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ θα μιλήσει αύριο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για αυτήν την απόφαση που έλαβαν πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, για να τις πληροφορήσει ότι αυτά είναι «απλώς λόγια και όχι συγκεκριμένες ενέργειες».

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, και η Γαλλία αναμένεται να κάνει το ίδιο το απόγευμα της Δευτέρας. Οι χώρες λένε ότι η κίνηση αυτή οφείλεται στην απογοήτευση για τον πόλεμο στη Γάζα και αποσκοπεί στην προώθηση μιας λύσης δύο κρατών.

«Πιστεύει ότι αυτό δεν κάνει τίποτα για την απελευθέρωση των ομήρων, που είναι ο πρωταρχικός στόχος αυτή τη στιγμή στη Γάζα, δεν κάνει τίποτα για να τερματίσει αυτή τη σύγκρουση και να φέρει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Και ειλικρινά, πιστεύει ότι είναι μια ανταμοιβή για τη Χαμάς».

Ο Τραμπ θα συναντηθεί με Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες, αναμένεται να τους παρουσιάσει το μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει την πολυμερή συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τους ηγέτες οκτώ αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αύριο.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Αιγύπτου, των ΗΑΕ και της Ιορδανίας, δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, ενώ ο Τραμπ αναμένεται να αποκαλύψει το σχέδιο των ΗΠΑ για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας, το οποίο ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ έχει αναπτύξει τους τελευταίους μήνες και το οποίο αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα The Times of Israel.

Πριν από την αυριανή πολυμερή συνάντηση, ο Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, μιλώντας για την «ανανέωση της αμερικανικής ισχύος σε όλο τον κόσμο», ενώ παράλληλα θα επικρίνει «τους παγκοσμιοποιητικούς θεσμούς που έχουν υποβαθμίσει σημαντικά την παγκόσμια τάξη», προσφέροντας παράλληλα «το απλό και εποικοδομητικό του όραμα για τον κόσμο», λέει η Λίβιτ. Το βράδυ της Τρίτης, ο Τραμπ θα παραθέσει δεξίωση για περισσότερους από 100 παγκόσμιους ηγέτες πριν επιστρέψει στην Ουάσινγκτον, όπου θα φιλοξενήσει τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτει η Λίβιτ.