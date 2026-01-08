Ντόναλντ Τραμπ: Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο – Μόνο εγώ μπορώ να με σταματήσω

Συνέντευξη στους New York Times, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, παραχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε σε μια εκτενή συνέντευξη αν υπήρχαν όρια στις παγκόσμιες εξουσίες του, ο κ. Τραμπ απάντησε: «Ναι, υπάρχει ένα πράγμα. Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει».

«Δεν χρειάζομαι το διεθνές δίκαιο. Δεν επιδιώκω να βλάψω ανθρώπους» πρόσθεσε. Όταν πιέστηκε περαιτέρω για το αν η κυβέρνησή του έπρεπε να τηρήσει το διεθνές δίκαιο, ο κ. Τραμπ απάντησε «Ναι». Αλλά ξεκαθάρισε ότι θα ήταν ο κριτής όταν τέτοιοι περιορισμοί θα εφαρμόζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Εξαρτάται από το ποιος είναι ο ορισμός του διεθνούς δικαίου», είπε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε επίσης σε ερωτήσεις σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, τη Γροιλανδία και το ΝΑΤΟ, και αντέδρασε σε ένα βίντεο με τη δολοφονία ενός Αμερικανού πολίτη από έναν πράκτορα της ICE.

«Η ιδιοκτησία είναι πολύ σημαντική», είπε ο κ. Τραμπ καθώς συζητούσε, με το μάτι ενός μεγιστάνα ακινήτων, την έκταση της Γροιλανδίας – τρεις φορές το μέγεθος του Τέξας αλλά με πληθυσμό λιγότερο από 60.000. Φάνηκε να απορρίπτει την αξία του να βρίσκεται η Γροιλανδία υπό τον έλεγχο ενός στενού συμμάχου του ΝΑΤΟ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί χρειαζόταν να κατέχει την περιοχή, είπε: «Επειδή αυτό πιστεύω ότι είναι ψυχολογικά απαραίτητο για την επιτυχία. Νομίζω ότι η ιδιοκτησία σου δίνει κάτι με το οποίο δεν μπορείς να κάνεις, μιλάμε για μίσθωση ή συνθήκη. Η ιδιοκτησία σου δίνει πράγματα και στοιχεία που δεν μπορείς να αποκτήσεις απλώς υπογράφοντας ένα έγγραφο».

Η συζήτηση κατέστησε σαφές ότι, κατά την άποψη του κ. Τραμπ, η κυριαρχία και τα εθνικά σύνορα είναι λιγότερο σημαντικά από τον μοναδικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως προστάτες της Δύσης.

Υποστήριξε ότι μόνο αυτός – και όχι δύο προκάτοχοί του, τους οποίους περιφρονούσε, ο Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν Τζούνιορ και ο Μπαράκ Ομπάμα – είχαν αποδειχθεί ικανοί να πείσουν τα κράτη του ΝΑΤΟ να δαπανούν το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την άμυνα. (Περίπου το 1,5% αυτού προορίζεται στην πραγματικότητα για εγχώριες υποδομές – από δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας έως κυβερνοασφάλεια – που μπορούν να υποστηρίξουν την άμυνα. Ο στόχος δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2035, έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του κ. Τραμπ από το αξίωμα.)

«Θέλω να αναμορφωθούν», είπε. «Νομίζω ότι πάντα θα τα πάμε καλά με την Ευρώπη, αλλά θέλω να αναμορφωθούν. Εγώ είμαι αυτός που τους έκανε να ξοδεύουν περισσότερα για, ξέρετε, περισσότερο ΑΕΠ στο ΝΑΤΟ. Αλλά αν κοιτάξετε το ΝΑΤΟ, η Ρωσία μπορώ να σας πω ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου για καμία άλλη χώρα εκτός από εμάς».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε: «Ήμουν πολύ πιστός στην Ευρώπη. Έχω κάνει καλή δουλειά. Αν δεν ήμουν εγώ, η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή».

Ντόναλντ Τραμπ: Αδιάφορος για τη New START, την τελευταία συμφωνία Ρωσίας – ΗΠΑ για τα πυρηνικά

Φαινόταν αδιάφορος για το γεγονός ότι η τελευταία σημαντική συμφωνία ελέγχου των πυρηνικών όπλων με τη Ρωσία επρόκειτο να λήξει σε τέσσερις εβδομάδες, αφήνοντας τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου ελεύθερες να επεκτείνουν τα οπλοστάσιά τους χωρίς περιορισμό, για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα.

«Αν λήξει, λήγει», είπε. «Απλώς θα κάνουμε μια καλύτερη συμφωνία», πρόσθεσε, επιμένοντας ότι η Κίνα, η οποία διαθέτει το ταχύτερα αναπτυσσόμενο οπλοστάσιο στον κόσμο, θα πρέπει να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία.

«Πιθανότατα θέλετε να εμπλακούν και μερικοί άλλοι παίκτες», είπε ο κ. Τραμπ.

Ο πρόεδρος φαινόταν εξίσου αισιόδοξος για το αν η απόφασή του να στείλει δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων στο Καράκας για να απομακρύνει τον Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας θα αξιοποιούνταν από την Κίνα ή τη Ρωσία. Στις ημέρες που ακολούθησαν την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, υπήρξαν επιχειρήματα ότι το προηγούμενο των ΗΠΑ θα βοηθούσε να δικαιολογηθεί μια κινεζική προσπάθεια να καταλάβει την Ταϊβάν ή μια ρωσική προσπάθεια να καταλάβει την Ουκρανία, την οποία ο κ. Πούτιν έχει χαρακτηρίσει ως ιστορικό μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας, που χρονολογείται πάνω από δώδεκα αιώνες πριν.

Ερωτηθείς αν είχε δημιουργήσει προηγούμενο για το οποίο μπορεί αργότερα να μετανιώσει, ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι η άποψή του για την απειλή που θέτει η Βενεζουέλα του κ. Μαδούρο ήταν αρκετά διαφορετική από την άποψη του κ. Σι για την Ταϊβάν.

«Αυτή ήταν μια πραγματική απειλή», είπε για τη Βενεζουέλα. «Δεν υπήρχαν άνθρωποι που έρχονταν στην Κίνα», υποστήριξε, επαναλαμβάνοντας τον συχνά διατυπωμένο ισχυρισμό του ότι ο κ. Μαδούρο άφησε μέλη συμμοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κ. Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν υπήρχαν ναρκωτικά που εισέρρεαν στην Κίνα. Δεν υπήρχαν όλα τα άσχημα πράγματα που είχαμε. Δεν άνοιξαν οι φυλακές της Ταϊβάν και οι άνθρωποι εισέρρεαν στην Κίνα», ή, όπως είπε αργότερα, εγκληματίες και άλλοι «που εισέρρεαν στη Ρωσία».

Όταν ένας δημοσιογράφος σημείωσε ότι ο κ. Σι θεωρούσε την Ταϊβάν ως αυτονομιστική απειλή για την Κίνα, ο κ. Τραμπ είπε: «Εξαρτάται από αυτόν τι θα κάνει. Αλλά, ξέρετε, του έχω εκφράσει ότι θα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος αν το έκανε αυτό, και δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει».

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε αν ο κ. Xi θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τα πρόσφατα γεγονότα για να επιτεθεί ή να καταπνίξει την Ταϊβάν, άφησε να εννοηθεί ότι ο Κινέζος ηγέτης δεν θα τολμούσε να κάνει αυτό το βήμα όσο ο κ. Trump θα ήταν στο αξίωμα. «Μπορεί να το κάνει αφού έχουμε έναν διαφορετικό πρόεδρο, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει με εμένα ως πρόεδρο», είπε.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι οι δικαστές έχουν την εξουσία να περιορίζουν την ατζέντα της εσωτερικής πολιτικής του — από την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς έως την επιβολή δασμών — μόνο «υπό ορισμένες συνθήκες».

Αλλά ήδη σκεφτόταν εναλλακτικές λύσεις. Έθιξε το ενδεχόμενο ότι εάν οι δασμοί που είχε εκδώσει βάσει εξουσιών έκτακτης ανάγκης καταργούνταν από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα μπορούσε να τους ανασυσκευάσει ως τέλη αδειοδότησης. Και ο κ. Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι εξελέγη για να αποκαταστήσει τον νόμο και την τάξη, επανέλαβε ότι ήταν πρόθυμος να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης και να αναπτύξει τον στρατό εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και να ομοσπονδιοποιήσει ορισμένες μονάδες της Εθνοφρουράς, εάν έκρινε ότι ήταν σημαντικό να το πράξει.

Μέχρι στιγμής, είπε, «δεν έχω νιώσει πραγματικά την ανάγκη να το κάνω».