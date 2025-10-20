Νικολά Σαρκοζί: Πώς θα εξελιχθεί η πρώτη μέρα κράτησης του

Την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Καντάφι στη Λιβύη θα αρχίσει να εκτίει από την Τρίτη 21/10 ο Νικολά Σαρκοζί.

Μάλιστα, η ιστοσελίδα bfmtv.com έφερε στο φως το πρωτόκολλο που θα ακολουθήσει ο Γάλλος πρώην πρόεδρος κατά την διάρκεια της πρώτης του ημέρας στις φυλακές.

Ο Νικολά Σαρκοζί δήλωσε στις εφημερίδες Le Figaro και La Tribune Dimanche ότι δεν είχε ζητήσει καμία διευκόλυνση για τον χρόνο που θα κρατούνταν πίσω από τα κάγκελα. Αρνήθηκε επίσης να υποβάλει αίτηση για μονό κελί, παρόλο που η διοίκηση της φυλακής είχε αποφασίσει να τον θέσει σε απομόνωση για να διασφαλίσει την ασφάλειά του. Στις 9:30 π.μ., θα παρουσιαστεί επομένως στις φυλακές La Santé και θα ακολουθήσει το ίδιο πρωτόκολλο με όλους τους άλλους κρατούμενους.

Κατά την άφιξή του, θα λάβει τον οδηγό υποδοχής της φυλακής και τον εσωτερικό κανονισμό. Ο Νικολά Σαρκοζί θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο ληξιαρχείο, όπου θα καταγραφεί η ταυτότητά του. Στη συνέχεια, θα του υπενθυμιστεί ο λόγος για τον οποίο είναι φυλακισμένος.

Θα ληφθούν τα δακτυλικά του αποτυπώματα, καθώς και η φωτογραφία του. Θα του δοθεί ένας αριθμός κρατουμένου, που ονομάζεται «αριθμός φυλακής». Αυτός θα δημιουργήσει την εσωτερική ταυτότητά του στη φυλακή.

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό το βήμα, ο Νικολά Σαρκοζί θα πάει στα αποδυτήρια. Εκεί θα τοποθετήσει τα έγγραφα ταυτότητάς του και τυχόν αντικείμενα που απαγορεύονται εντός της φυλακής. Θα μπορεί να αφήσει τα κοσμήματα και τα χρήματά του σε χρηματοκιβώτιο. Μόνες εξαιρέσεις: βέρες, ρολόγια και θρησκευτικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ισχύει για όλους τους κρατούμενους, ο Νικολά Σαρκοζί θα πρέπει επίσης να υποβληθεί σε πλήρη σωματική έρευνα, κατά την οποία θα γδυθεί εντελώς.

Τέλος, θα του δοθεί ένα «κιτ άφιξης». Περιέχει είδη προσωπικής υγιεινής, καθαρά εσώρουχα, σεντόνια, μια κουβέρτα, πιάτα για φαγητό και χαρτί και μολύβια για να γράφει στους αγαπημένους του. Ο έκτος πρόεδρος της Πέμπτης Δημοκρατίας θα τοποθετηθεί στη συνέχεια στο τμήμα «αφίξεων», που προορίζεται για τους νέους κρατούμενους.

Ο Νικολά Σαρκοζί θα πρέπει επίσης να περάσει από μια σύντομη συνέντευξη με έναν μάνατζερ. Θα μπορεί να τον ενημερώσει για τυχόν προβλήματα υγείας, τραυματισμούς ή τη διατροφή του.

Αυτό θα συμπληρωθεί από μια συνέντευξη «άφιξης» με αρκετά άτομα εντός 24 ωρών από την άφιξη, ακολουθούμενη από συνέντευξη με έναν εργαζόμενο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Θα διεξαχθεί ιατρική εξέταση εντός 48 ωρών από την φυλάκιση.

Νικολά Σαρκοζί: Τα δυο βιβλία που θα έχει μαζί του

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα έχει μαζί του στο κελί δυο βιβλία. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος θα έχει τα βιβλία «Ο Κόμης του Μόντε Κρίστο σε δύο τόμους και τη βιογραφία του Ιησού από τον Ζαν-Κριστιάν Πετίτφιλς».

Ο πρώην αρχηγός κράτους έχει ήδη σχεδιάσει να χρησιμοποιήσει τον χρόνο που πέρασε στη φυλακή για να γράψει ένα βιβλίο για τη ζωή του στη φυλακή. «Ξέρω ήδη την επιγραφή», δήλωσε στις στήλες στη Le Figaro.

Ωστόσο, οι δικηγόροι του σχεδιάζουν ήδη να καταθέσουν αίτηση αποφυλάκισης υπό όρους την Τρίτη. Το αίτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια εντός δύο μηνών.