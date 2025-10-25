Νικολά Σαρκοζί: Έγινε ξανά στόχος των συγκρατουμένων του – «Οι φυλακισμένοι φωνάζουν και τον απειλούν τη νύχτα»

Μετά τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν όταν είδαν το φως της δημοσιότητας βίντεο στα οποία ο Νικολά Σαρκοζί γινόταν στόχος από τους συγκρατούμενούς του, φαίνεται ότι το φαινόμενο δεν κατάφερε να εξαλειφθεί.

Ειδικότερα, εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν συγκρατούμενους του Σαρκοζί να φωνάζουν το όνομά του κατά τη διάρκεια της νύχτας, να τον βρίζουν και να τον απειλούν. Υπενθυμίζεται ότι μία ημέρα νωρίτερα, τρεις κρατούμενοι τέθηκαν υπό αυστηρή επιτήρηση μετά τη διαρροή υλικού στο οποίο καταγράφονταν απειλές σε βάρος του πρώην προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, καταδίκασε τα περιστατικά, σημειώνοντας ότι η κατάσταση δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο για τον κρατούμενο. «Αυτό το βίντεο δείχνει πως υπάρχει κίνδυνος για τον πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί και ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες κράτησής του», δήλωσε, υποσχόμενος αυστηρή αντίδραση: οι εμπλεκόμενοι κρατούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον δικαστή, κάποιοι θα μεταφερθούν σε πτέρυγα πειθαρχίας και άλλοι σε διαφορετική φυλακή. «Δεν πρόκειται να πάρουμε κανένα ρίσκο», τόνισε. 🔴 INFO – #FaitsDivers : Nouvelle nuit agitée pour Nicolas #Sarkozy à la prison de la Santé à Paris. Malgré les gardes à vue de trois détenus, plusieurs prisonniers ont fait du vacarme pour l’empêcher de dormir. L’ex-président s’est plaint à son avocat : « Tous les prisonniers… pic.twitter.com/UG4oLN5cOh— FranceNews24 (@FranceNews24) October 24, 2025 🇫🇷⛓️ FLASH INFO



Depuis son arrivée à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy est la cible D’INSULTES de la part des détenus. pic.twitter.com/UGFKs35KnF October 22, 2025

Η υπόθεση έχει ανοίξει ένα νέο κύκλο συζητήσεων για την ασφάλεια των κρατουμένων στη χώρα και προστίθεται σε μία τεταμένη ατμόσφαιρα γύρω από την κράτηση του Σαρκοζί.