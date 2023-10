Η πιο άγρια νύχτα από το ξέσπασμα του πολέμου ήταν η χθεσινή στη Λωρίδα της Γάζας καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε μία άνευ προηγουμένου επίθεση από ξηράς, αέρος και θαλάσσης.

H Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής 27/10 πως βρίσκονταν σε εξέλιξη μάχες ανάμεσα σε μέλη του στρατιωτικού του βραχίονα και μονάδες του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, που έγινε στόχος Ισραηλινών βομβαρδισμών άνευ προηγουμένου από την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος.

«Αντιμετωπίζουμε ισραηλινές χερσαίες εισβολές στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και στην Αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά). Βρίσκονται σε εξέλιξη σκληρές μάχες», συνόψισαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Gaza is being annihilated with banned white phosphorus bombs. pic.twitter.com/VAfkVY8JLV October 28, 2023

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν «στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας, όπως έκαναν» και την προηγουμένη. Μονάδες του ισραηλινού στρατού μπήκαν στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα, προτού αποσυρθούν.

Οι μάχες ακολούθησαν την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ πως εντατικοποίησε «με πολύ σημαντικό τρόπο» τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και πως θα «επεκταθούν» οι χερσαίες επιχειρήσεις του.

Relentless bombardment of Israel on Gaza Strip intensified throughout the night



Gaza’s Khan Younis covered in morning fog after continuous airstrikes by the Israeli army pic.twitter.com/IYHcH4NHsS October 28, 2023

Νεκρός ο επικεφαλής της αεροπορικής δύναμης της Χαμάς

Την εξόντωση του επικεφαλής εναέριας διάταξης της Χαμάς ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν τον Asem Abu Rakaba, τον επικεφαλής της εναέριας διάταξης της Χαμάς. Ο Abu Rakaba ήταν υπεύθυνος για τα UAV, τα drones, τα αλεξίπτωτα πλαγιάς, τον εναέριο εντοπισμό και την άμυνα της Χαμάς.

Συμμετείχε στον σχεδιασμό της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και διέταξε τους τρομοκράτες που διείσδυσαν στο Ισραήλ με αλεξίπτωτα πλαγιάς και ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις με drone σε θέσεις των IDF» ανέφερε το IDF.

Overnight, IDF fighter jets struck Asem Abu Rakaba, the Head of Hamas' Aerial Array.



Abu Rakaba was responsible for Hamas' UAVs, drones, paragliders, aerial detection and defense.



He took part in planning the October 7 massacre and commanded the terrorists who infiltrated… — Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023

Joint IDF and ISA announcement:



The IDF and ISA killed the Head of Hamas' Aerial Array



Overnight, based on IDF and ISA intelligence, IDF fighter jets struck the Head of Hamas' Aerial Array, Asem Abu Rakaba.



Abu Rakaba was responsible for Hamas' UAVs, drones, paragliders,… pic.twitter.com/XvX6hWkAXx — شمشيرهاي اهنين (@israel_commando) October 28, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά παιδιά στην Αχαΐα: Οι αντιφάσεις μεταξύ μητέρας και του συντρόφου της

Αυτός είναι ο παίκτης που αποχώρησε από το Fame Story