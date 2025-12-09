Νέα επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο: “Είσαι η πιο ενοχλητική σε όλο τον χώρο, είσαι τραγική” (βίντεο)

Άλλη μια επίθεση σε γυναίκα δημοσιογράφο κατέγραψε στο βιογραφικό του ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά στη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος του ABC News, Ρέιτσελ Σκοτ εκνεύρισε τον Αμερικανό πρόεδρο, όταν τον ρώτησε εάν θα έδινε εντολή στον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να δημοσιοποιήσει το βίντεο από την επίθεση σε ένα σκάφος ναρκεμπόρων στις 2 Σεπτεμβρίου, μετά την προηγούμενη δήλωσή του ότι δεν είχε «κανένα πρόβλημα» με τη δημοσιοποίηση των πλάνων.

«Δεν είπα αυτό. Εσύ το είπες, όχι εγώ», απάντησε ο Τραμπ, αμφισβητώντας την ερώτηση και το περιεχόμενό της.

BREAKING: In a shocking moment, Trump crashes out on ABC reporter Rachel Scott who asks him if he approves releasing the boat strike video. "Let me just tell you — you are an obnoxious– a terrible reporter."



pic.twitter.com/bR70QibNPj

Όταν η Σκοτ επέμεινε στην ερώτηση, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος την αποκάλεσε «την πιο ενοχλητική δημοσιογράφο στον χώρο». «Άφησέ με να σου πω, είσαι μια ενοχλητική – μια καταστροφική, πραγματικά καταστροφική δημοσιογράφος. Και πάντα το ίδιο είναι μαζί σου. Σου είπα, ό,τι θέλει να κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ, είναι εντάξει μαζί μου», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ τον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με δημοσιογράφους στο Air Force One, ζήτησε από δημοσιογράφο του Bloomberg News να σωπάσει λέγοντας «Σιωπή, γουρουνάκι». Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε αυτές τις δηλώσεις «παράδειγμα της ευθύτητας» του προέδρου.

Trump, a literal pig, at reporter on AF1: "quiet piggy" pic.twitter.com/ml4oLbWn2o

Επιπλέον, την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο πρόεδρος ρώτησε την δημοσιογράφο της CBS News, Νάνσι Κόρντες, αν ήταν «χαζή» αφού του έθεσε ερώτηση σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης των Αφγανών υπηκόων μετά από μια ένοπλη επίθεση στην Ουάσινγκτον.

